Πέθανε ο Σταύρος Γκουζγκούνης
Κηδείες | 28 Σεπ 2025, 13:45
Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο Σταύρος Γκουζγκούνης
Η σύζυγος: Παναγιώτα
Τα παιδιά: Ειρήνη και Λάζαρος, Αφροδίτη και Χρήστος, Ασημίνα
Τα εγγόνια: Σωτήρης, Σταύρος, Σταύρος, Αικατερίνη, Ιάσονας, Παναγιώτης
Τα αδέρφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
