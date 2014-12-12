Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο Σταύρος Γκουζγκούνης

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη) Λάρισας.

Η σύζυγος: Παναγιώτα

Τα παιδιά: Ειρήνη και Λάζαρος, Αφροδίτη και Χρήστος, Ασημίνα

Τα εγγόνια: Σωτήρης, Σταύρος, Σταύρος, Αικατερίνη, Ιάσονας, Παναγιώτης

Τα αδέρφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.