Πέθανε ο Χρήστος Ζερβούλης
Ειδήσεις | 18 Οκτ 2025, 20:23
Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο Χρήστος Ζερβούλης
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 2:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία (Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΟΦΙΑ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 1:30 μ.μ.
Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)
