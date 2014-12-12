Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο Χρήστος Ζερβούλης

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 2:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία (Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας.


Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥΛΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΟΦΙΑ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 1:30 μ.μ.

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)