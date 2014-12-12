Έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής, σε ηλικία 47 ετών, ο Χρήστος Κουρδής. Ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρούσε, εδώ και χρόνια, μαζί με τον αδερφό του Κώστα τη «Μουσική Σκηνή» στην πόλη της Ελασσόνας. Νοσηλεύτηκε πρόσφατα μετά απο αιφνίδιο πρόβλημα αλλά δεν τα κατάφερε.

Υπήρξε αθλητής του Γ.Σ.Ε. Ελασσόνας, της «Παλαίστρας Ελασσόνας» και διετέλεσε γενικός αρχηγός του Γυμναστικού Συλλόγου Ένωση Ελασσόνας στο τμήμα καλαθοσφαίρισης.

και με τη σύζυγό του Γωγώ Μπλιώνα και τα παιδιά τους, κατοικούσε απόστις Παλαιές Εργατικές Κατοικίες Ελασσόνας.



Αφήνει πίσω του τα παιδιά του, τη σύζυγό του Γωγώ Μπλιώνα, και τουες γονείς του και άλλα αγαπημένα πρόσωπα.

Η ημέρα και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθεί.

