Έφυγε από τη ζωή, κυριολεκτικά πάνω στη δουλειά, ένας 63χρονος εργαζόμενος του ΟΣΕ που είχε την φύλαξη της διάβασης των γραμμών στην οδό Βόλου

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Στην διάβαση δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο με ουρές αυτοκινήτων και κορναρίσματα εκατέρωθεν του δρόμου, καθώς δεν υπήρχε άνθρωπος να διαχειριστεί την έκτακτη κατάσταση.

Ο θάνατός του αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς.

Τυπική έρευνα για το τραγικό περιστατικό διεξάγει η αστυνομία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr