Απεβίωσε η Μανούλια Χατζηαναγνώστου – Μάλτζαρη σε ηλικία 44 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Ο σύζυγος: Μάριος Μάλτζαρης

Τα παιδιά: Ευαγγελία, Μαρία

Η μητέρα: Μαρία

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων, εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.