Πέθανε 44χρονη Λαρισαία
Κηδείες | 07 Νοε 2025, 15:42
Απεβίωσε η Μανούλια Χατζηαναγνώστου – Μάλτζαρη σε ηλικία 44 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Ο σύζυγος: Μάριος Μάλτζαρης
Τα παιδιά: Ευαγγελία, Μαρία
Η μητέρα: Μαρία
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων, εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.
