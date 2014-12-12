Μετά από έναν χρόνο πιλοτικής συνεργασίας με την εταιρεία ανακύκλωσης East West Greece IKE, ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να συνεχίσει μαζί της για άλλα τέσσερα χρόνια με σκοπό τη συλλογή των οικιακών τηγανέλαιων στην πόλη της Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, η συμφωνία περιλαμβάνει την διαχείριση πενήντα ειδικών κάδων για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων λαδιών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστα σημεία εξωτερικού χώρου στην πόλη.

Ως αντισταθμιστικό αντάλλαγμα από την υλοποίηση του προγράμματος, συμφωνήθηκε η προσφορά χρήσιμων προϊόντων του αναδόχου στον δήμο, αξίας 1.400 ευρώ ετησίως.

Κατά το πρώτο έτος της συνεργασίας συλλέχθηκαν 4.370 κιλά αποβλήτων τηγανελαίων τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα οδηγούνταν σε ταφή ή στο σύστημα αποχέτευσης του Δήμου με τις ανάλογες συνέπειες. Επίσης, με την υλοποίηση του προγράμματος, ο δήμος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της "πράσινης" νομοθεσίας.

Η East West είναι η ίδια που διαθέτει στην πόλη και τους κάδους ανακύκλωσης ρούχων. Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Γερμανία και μετέφερε τη γερμανική τεχνογνωσία με υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες, όπως Ισπανία, Ουκρανία, Αμερική κλπ. Το 2015 ήρθε και στη χώρα μας, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ήδη συνεργάζεται με 80 δήμους σε θέματα ανακύκλωσης.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr