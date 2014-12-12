Παρόντων ειδικών και ανθρώπων του Πολιτιασμού από τους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς παρουσιάστηκαν την Τετάρτη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα, τα αποτελέσματα της δράσης ΟΧΕ 39 του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

Πρόκειται για πενταετές πρόγραμμα ύψους 12 εκατ. ευρώ για δράσεις Πολιτισμού σε όλο το θεσσαλικό διαμέρισμα. Κατά την παρουσίαση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας μεταξύ άλλων τα εξής: “Ανακοινώνουμε σήμερα τα αποτελέσματα από την ένταξη διαφόρων δράσεων που αφορούν τον πολιτισμό. Είναι η πρώτη φορά που Περιφέρεια στη χώρα χρηματοδοτεί τους δημιουργούς και όχι τις εκδηλώσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον και πρέπει να βρει μιμητές κι από άλλες Περιφέρειες, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό να τον παράξουν. Είναι πολλά τα χρήματα του περιφερειακού προγράμματος, πλέον πήγε γύρω στα 12 εκατομμύρια, ώστε πολλοί δήμοι να κάνουν το δικό τους πρόγραμμα.”

Στη συνέχεια ο σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφέρειας γνωστός συνθέτης Γιώργος Ανδρέου, είπε μεταξύ άλλων: “Το ΕΣΠΑ Νο 39 είναι μια πρωτοπόρα και καινοτόμα πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε καμία άλλη της χώρας δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο πρόγραμμα. Για πρώτη φορά χρηματοδοτούνται φορείς πολιτισμού, είτε πολιτιστικές δραστηριότητες των Δήμων και της Περιφέρειας, είτε ΑΜΚΕ που δραστηριοποιούνται χρόνια. Με ένα πενταετές πρόγραμμα κόστους και αξίας 12 εκ. ευρώ, χρηματοδοτούνται φεστιβάλ, πολιτιστικές δραστηριότητες, πρωτοβουλίες, σε ένα υψηλότατο επίπεδο κι αυτό έχει τεράστια αξία για την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλίας. Θα δοθεί ένας διαφορετικός αέρας στα ζητήματα πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου και ζητήματα τουρισμού – αθλητικών δραστηριοτήτων.”