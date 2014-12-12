Σε κάθειρξη πέντε ετών για υπεξαίρεση κατ’εξακολούθηση καταδικάστηκε χθες από το πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ένας λογιστής που είχε διατελέσει ταμίας της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας) μέχρι το 2018.

Ήταν μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε επι δημοτικής Αρχής Καλογιάννη όταν στην επιχείρηση μπήκαν ορκωτοί λογιστές για να ελέγξουν τα οικονομικά της με το ποσό της υπεξαίρεσης να υπολογίζεται περίπου στις 127 χιλιάδες ευρώ για την περίοδο από το 2014 έως το 2018. Ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για το πλημμέλημα της απιστίας και πάλι σε ότι αφορά τα οικονομικά της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. τον Σεπτέμβριο του 2024. Τότε το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε ελαφρυντικό και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή.

Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε στον κατηγορούμενο και στη χθεσινή εκδίκαση του κακουργήματος με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινή κάθειρξης πέντε ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Θυμίζουμε πως η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου καταργήθηκε μετά την εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών για την κατάργηση δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων.

