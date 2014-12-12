Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανάκριση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που αναμένεται –εκτός απροόπτου– να περαιωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται η υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο τους πρώτους μήνες της άνοιξης του 2026. όπως γράφει η Καθημερινή (Σοφία Σπίγγου) οι ανακριτικές πράξεις έχουν ολοκληρωθεί, καθώς έχουν ληφθεί όλες οι καταθέσεις, τα πορίσματα και οι εκθέσεις που είχε ζητήσει ο εφέτης- ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης. Μάλιστα, χθες έφτασε στο ανακριτικό του γραφείο και η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Η έκθεση, στην οποία φέρεται να υιοθετείται το πόρισμα του καθηγητή του ΕΜΠ Πέτρου Τσακιρίδη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια καύσης που να υποδηλώνουν έκρηξη στο πιλοτήριο και την ηλεκτρομηχανή. Αυτή ήταν η τελευταία απάντηση από αρμόδιους φορείς ή πραγματογνώμονες που ανέμενε ο ανακριτής, ο οποίος τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα διαβιβάσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τους επτά γενικούς γραμματείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το 2016 έως και το 2023.

Στο διαβιβαστικό έγγραφο ο κ. Μπακαΐμης δεν θα κάνει αξιολογήσεις ούτε θα τυποποιήσει αδικήματα, αφού αυτό υπαγορεύει ο νόμος. Μόλις συγκροτηθεί το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του Κ. Καραμανλή στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα εξεταστεί αν μαζί με τον πρώην υπουργό θα παραπεμφθούν και οι γενικοί γραμματείς, οι οποίοι θήτευσαν ως συνεργάτες των υπουργών. Σε περίπτωση που κριθεί ότι έχουν ανεξάρτητη ευθύνη, η δικογραφία θα επιστρέψει στη Λάρισα και ο εφέτης-ανακριτής θα τους καλέσει σε απολογία, γεγονός που θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση της ανάκρισης για το βασικό σκέλος της υπόθεσης.

Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι ο κ. Μπακαΐμης αναμένεται να κηρύξει το πέρας της ανάκρισης εντός των επομένων δύο εβδομάδων, προκειμένου στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου να σταλεί στον εισαγγελέα για τη σύμφωνη γνώμη του. Η δικογραφία θα σταλεί μαζί με ένα διαβιβαστικό κείμενο το οποίο θα αναλύει τις κινήσεις του ανακριτή, τις κατηγορίες και τα πρόσωπα εις βάρος των οποίων τις απήγγειλε. Πλέον, ο αριθμός των κατηγορουμένων της βασικής δικογραφίας –μετά τον διαχωρισμό για το σκέλος του «μπαζώματος» και τη δικογραφία Καραμανλή– αγγίζει τους 36.

Στο μεταξύ, το πρωί της Τρίτης στο γραφείο του κ. Μπακαΐμη εμφανίστηκε ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Χρ. Παπαδημητρίου, που φέρεται να θέλησε να περιγράψει πώς συντάχθηκε το περίφημο πόρισμα του Οργανισμού και να αποσαφηνίσει το σκέλος που αφορούσε τα συμπεράσματα για την πυρόσφαιρα. Μάλιστα, φέρεται να ξεκαθάρισε πως είχε αντιρρήσεις στην ανακοίνωση του πορίσματος, καθώς τότε δεν είχε παραδοθεί στον εφέτη-ανακριτή το πόρισμα του καθηγητή του ΕΜΠ, Δ. Καρώνη. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η αρεοπαγίτης ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη, η οποία διεξάγει τις ανακρίσεις για τον πρώην υπουργό Χρ. Τριαντόπουλο και το σκέλος που αφορά την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, για το οποίο κατηγορούνται άλλα επτά πρόσωπα, έχει ήδη καλέσει τους πρώτους μάρτυρες για κατάθεση.

kosmoslarissa.gr (από Καθημερινή, Σοφία Σπίγγου)