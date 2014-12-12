Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Τεμπών πραγματοποίησε μια ουσιαστική περιβαλλοντική δράση στο Δημοτικό Σχολείο Γόννων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καθαριότητας που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Σεπτεμβρίου. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η καθαριότητα στο σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

Η πρωτοβουλία ανήκε στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, κ. Γεώργιο Νικολάου, ο οποίος σε δήλωσή του υπογράμμισε:

«Η καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί κοινωνικό αγαθό άμεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη τοπική κοινωνία. Είναι ευθύνη όλων μας – Δημοτικής Αρχής, διευθυντών και εκπαιδευτικών, μαθητών – και πρέπει να αντιμετωπίζεται με απόλυτο σεβασμό, με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτόν τον λόγο, η προώθηση τέτοιων δράσεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Δήμο Τεμπών».

Την εκδήλωση προλόγισε η Διευθύντρια του σχολείου, κ. Αποστολίνα Σαΐτη, η οποία τόνισε ότι η καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την ευημερία και τις επιδόσεις των μαθητών.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Περιβαλλοντολόγος και Ειδική Συνεργάτιδα του Δήμου, κ. Βασιλική Σαμαρίνα, η οποία ανέπτυξε τη σημασία της καθαριότητας στο σχολείο και τα οφέλη της για την υγεία, την πρόληψη ασθενειών, τη συγκέντρωση και την ακαδημαϊκή απόδοση, την ψυχική ευεξία, την υπευθυνότητα και την οικολογική συνείδηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της καθαριότητας στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος και στην ενίσχυση της εικόνας της σχολικής κοινότητας.

Μετά την ομιλία ακολούθησε διάλογος με τους μαθητές, οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις και έλαβαν απαντήσεις πάνω στο ζήτημα της καθαριότητας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός αιθουσών, ενώ η νοσηλεύτρια του σχολείου παρουσίασε πείραμα σχετικό με την καθαριότητα, στο οποίο οι μαθητές συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κλήρωση δώρων για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων, με τρεις τυχερούς να λαμβάνουν μικρά αναμνηστικά.

Χορηγοί της δράσης ήταν οι Ελληνικοί Χυμοί VIVA και το μάρκετ του κ. Δημήτρη Χατζηεργάτη, που πρόσφεραν αντίστοιχα χυμούς και εδέσματα στους μαθητές.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, τόνισε:

«Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών ξεκινά από την καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος, όπου περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους. Σχολική καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος είναι έννοιες αλληλένδετες και θεμελιώδεις για μια κοινωνία προόδου και ανάπτυξης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι βάσεις για περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους πολίτες μπαίνουν στο σχολείο. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος».