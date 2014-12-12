Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Τεμπών, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Γεωργίου Νικολάου, πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Καλοχωρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο (η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου).

Η δράση περιλάμβανε ομιλία και δημιουργική δραστηριότητα ζωγραφικής σχετική με το θέμα. Την εκδήλωση προλόγισε η Προϊσταμένη του Σχολείου κ. Αθηνά Νούλα, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της χρήσης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Περιβαλλοντολόγος και Ειδική Συνεργάτιδα του Δήμου Τεμπών, κ. Βασιλική Σαμαρίνα, η οποία τόνισε τη σημασία του εορτασμού για έναν πράσινο και βιώσιμο πλανήτη. Στην ομιλία της παρουσίασε την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς Αυτοκίνητο, που ξεκίνησε από τη Γαλλία, και αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη της: εξοικονόμηση χρημάτων, μείωση ρύπων, βελτίωση υγείας και προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων. Επεσήμανε επίσης ότι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο, είναι πιο αξιόπιστοι στον χρόνο τους.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα τη βιώσιμη μετακίνηση, ενώ έπειτα από κλήρωση μία μαθήτρια κέρδισε ως δώρο ένα βιβλίο σχετικό με το περιβάλλον.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη διανομή μπρελόκ με θέμα το ποδήλατο –ως προτεινόμενο μέσο εναλλακτικής μετακίνησης– καθώς και κερασμάτων στους μαθητές, προσφορά του βιβλιοπωλείου Πρίσμα και του μάρκετ Γιάννης Μυλωνά.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, ανέφερε: «22 Σεπτεμβρίου: Μια μέρα που μας καλεί να διατρανώσουμε, όχι μόνο σε συμβολικό αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο, την απόφασή μας να υιοθετήσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, φιλικούς προς το περιβάλλον. Τρόπους που επιτρέπουν σε όλες τις δημότισσες και όλους τους δημότες να κυκλοφορούν απρόσκοπτα στον χώρο του Δήμου μας. Ο Δήμος Τεμπών είναι ένας απόλυτα προσβάσιμος Δήμος, που μας δίνει τη δυνατότητα να κινούμαστε με ήπια μέσα, χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ας κάνουμε λοιπόν συλλογικά τη βιώσιμη μετακίνηση στάση ζωής.

Ο Δήμος Τεμπών δίνει διαρκή έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και τα σχολεία μας. Η σημερινή δράση δεν ήταν απλώς μια ομιλία, αλλά μια βιωματική εμπειρία ζωής για τα παιδιά, που τα φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση και την έμπρακτη αγάπη για το περιβάλλον.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα οικολογικής συνείδησης που θα αφήσει θετικό αποτύπωμα στις επόμενες γενιές».