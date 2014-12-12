Στην παραλία της Κάτω Σωτηρίτσας πραγματοποιήθηκε σήμερα η περιβαλλοντική δράση της ΗΕΙΜΕΡΑ με θέμα «Σώστε τις Θάλασσες» από μαθητές της Δ’ και Ε’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς και το Λιμεναρχείο Αγιοκάμπου. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την προστασία τον Θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των σχολείον και αποσκοπεί στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, υπευθυνότητας και ενεργού στάσης απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρόκειται για μια όμορφη εμπειρία που θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η φροντίδα και ο σεβασμός προς το περιβάλλον.

Στους μαθητές του σχολείου μίλησε από την πλευρά του Δήμου Αγιάς ο ειδικός σύμβουλος σε θέματα τουρισμού Νίκος Ντάγκας καθώς και το στέλεχος του Δήμου Αγιάς Γεωργία Λάμπρου.

Μιλώντας στους μαθητές ο κ. Ντάγκας αναφέρθηκε στην αξία της προστασίας τον θαλάσσιου και παράκτιού περιβάλλοντος, ενώ οι εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου ανέλυσαν τον ρόλο τον Λιμεναρχείου στην ασφάλεια και την προστασία των ακτών και της Θάλασσας.

Στη δράση συμμετείχαν περισσότεροι από 110 μαθητές, οι οποίοι απήλαυσαν το φυσικό περιβάλλον. Όλοι οι μαθητές πήραν από το Δήμο Αγιάς γάντια και σακούλες για την υλοποίηση της δράσης, ενώ το κατάστημα «Όστρια» που δραστηριοποιείται στην περιοχή τους προμήθευσε με νερά.