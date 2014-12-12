Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποτροπής Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των πολέμων και των ένοπλων συγκρούσεων, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Νοεμβρίου, ο Δήμος Τεμπών διοργάνωσε στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου δράση με θέμα τις επιπτώσεις του πολέμου στο περιβάλλον.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Γιάννης Τσιάτσιος, αναφερόμενος στην αρνητική επίδραση των πολεμικών συγκρούσεων στο φυσικό περιβάλλον. Ομιλήτρια ήταν η Περιβαλλοντολόγος και Ειδική Συνεργάτιδα του Δήμου Τεμπών, κα Βάσω Σαμαρίνα, η οποία ανέλυσε διεξοδικά τις συνέπειες του πολέμου στο περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η ρύπανση ξεκινά ήδη πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις καταστροφικές συνέπειες των βομβαρδισμών για τη χλωρίδα και την πανίδα και υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών των απάνθρωπων πράξεων.

Η κα Σαμαρίνα μετέφερε στους μαθητές το μήνυμα ότι ο πόλεμος αποτελεί τραγωδία όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν περιβαλλοντικά συνθήματα όπως: «Κανένας πόλεμος δεν αξίζει να καταστρέψει τη γη» και «Σταματήστε την καταστροφή, σταματήστε τον πόλεμο, πριν καταστρέψετε τα πάντα».

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και ενθουσιασμένοι στον διάλογο που ακολούθησε, θέτοντας πλήθος ερωτήσεων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε κλήρωση και τρεις μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων κέρδισαν δώρα με οικολογική γραφική ύλη, προσφορά του βιβλιοπωλείου X copy του κ. Γεωργίου Χατζόπουλου από τη Λάρισα. Στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκαν κεράσματα στους μαθητές, προσφορά της κας Βάσως Σαμαρίνα.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, τόνισε:

«Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Κάθε φυσικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει πολεμική σύγκρουση δέχεται αδυσώπητη επίθεση με τραγικές συνέπειες για τη φύση και την ανθρώπινη υγεία. Όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, η ανθρωπότητα πρέπει να θέσει τέλος στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της φύσης.

Ο Δήμος Τεμπών δίνει διαρκή έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και τα σχολεία μας. Η σημερινή δράση δεν ήταν απλώς μια ομιλία, αλλά μια εμπειρία ζωής για τα παιδιά, που τα φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση και την αγάπη για το περιβάλλον. Οι μαθητές είναι οι αυριανοί πρεσβευτές της προστασίας του περιβάλλοντος, και θα συνεχίσουμε με συνέπεια να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα οικολογικής συνείδησης για τις επόμενες γενιές».