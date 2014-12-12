Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Πανορθόδοξη Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος (1η Σεπτεμβρίου), ο Δήμος Τεμπών, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργίου Νικολάου και σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, πραγματοποίησε στο ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τα μέλη της Τρίτης Ηλικίας με θέμα: «Εκκλησία και Περιβάλλον».

Την εκδήλωση προλόγισε η Προϊσταμένη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, κ. Πανωραία Τσικλητάρη, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της φύσης, ως κεντρικού στοιχείου της Θεϊκής Δημιουργίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πατήρ Αθανάσιος του Μακρυχωρίου και ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης. Ο πατήρ Αθανάσιος, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος ως δώρου Θεού, που συνδέεται άρρηκτα με την Εκκλησία.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος τόνισε:

«Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ιερό χρέος όλων μας. Οφείλουμε να σεβόμαστε και να διαφυλάττουμε τη φύση, όχι μόνο γιατί είναι πηγή ζωής, αλλά γιατί αποτελεί δώρο Θεού και αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής μας υπόστασης. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή δράση και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου μας, που με συνέπεια και ζήλο στηρίζουν τις ανάγκες των συμπολιτών μας».

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Περιβαλλοντολόγος και Ειδική Συνεργάτιδα του Δήμου, κ. Βάσω Σαμαρίνα, η οποία ανέδειξε τον διττό σκοπό του εορτασμού της Πανορθόδοξης Ημέρας: την ευθύνη του ανθρώπου για τη διαφύλαξη της φύσης και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, χωρίς αυτή να υπονομεύει την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, έκανε αναφορά στον «πολιτισμό της εγκράτειας», που προβάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο οποίος συνδέεται στενά με την περιβαλλοντική προστασία. Όπως τόνισε, η Δημιουργία αποτελεί δώρο Θεού και το φυσικό περιβάλλον, ως μέρος της πνευματικής ζωής, χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασμό. Στο κλείσιμο, υπογράμμισε ότι ο άνθρωπος, ως δημιούργημα του Θεού, οφείλει να αγαπά και να προστατεύει τη φύση όπως αγαπά και σέβεται την Εκκλησία.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν γαλακτοκομικά προϊόντα και εδέσματα, προσφορά της οικογενειακής γαλακτοβιομηχανίας του κ. Γιώργου Ντόντου και του τοπικού μάρκετ του κ. Γιάννη Μυλωνά, τους οποίους ο Δήμος ευχαριστεί θερμά για τη στήριξη.

Η συμμετοχή των μελών του ΚΑΠΗ ήταν καθολική, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους απέναντι σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Δήμος Τεμπών δεσμεύεται να συνεχίσει ανάλογες πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και τη διαφύλαξη της φύσης ως Θεϊκού Δημιουργήματος.