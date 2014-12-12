Σε απάντηση του δημοσιεύματος με τίτλο «Κτηνοτρόφοι Τυρνάβου: Καθυστέρησε με τις Απολυμάνσεις ο Περιφερειάρχης» που δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό site Paidis.com, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τονίζει τα κάτωθι:

-Δεν υπάρχει καμία νομοθετική απαίτηση και υποχρέωση της Περιφέρειας να προβεί σε απολυμάνσεις μεγάλων περιοχών για την αποτροπή της μετάδοσης της ευλογιάς. Υποχρέωσή της είναι η απολύμανση των θετικών εκτροφών μέσω των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών μετά το πέρας της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής, πρακτική η οποία τηρείται απαρέγκλιτα από την αρχή της εμφάνισης των επιζωοτιών.

Σε πολλές δε περιπτώσεις και όπου κρίνεται αναγκαίο, η απολύμανση δεν περιορίζεται μόνο στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της εκτροφής αλλά επεκτείνεται και στους γύρω αγροτικούς δρόμους για μεγαλύτερη προστασία, όπως συνέβη πρόσφατα στην Τοπική Κοινότητα Πλατανουλίων.

- Όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα βιοασφάλειας και ειδικότερα οι απολυμάνσεις των υγιών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρέωση των ίδιων των κτηνοτρόφων.

- Η μέχρι τώρα πορεία της νόσου εμφάνιζε χωρικά άλματα και εστίες χωρίς καμία εγγύτητα ή συνοχή που να επιτρέπει την δημιουργία ζωνών αναχαίτισης της νόσου.

- Ο Δήμος Τυρνάβου και όλες οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην χωρική του αρμοδιότητα, καλύπτουν πολλές Τοπικές Κοινότητες σε πολύ μεγάλη έκταση και με πάρα πολλές διαφορετικές οδικές προσβάσεις μεταξύ τους, πράγμα που καθιστά ανεφάρμοστο ένα σχέδιο προστασίας όλου του Δήμου μέσω απολυμάνσεων.

- Η Περιφέρεια αντιλαμβανόμενη ότι οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα βιοασφάλειας και παρά το ότι δεν είναι αρμοδιότητα της που επιβάλλεται από τη νομοθεσία, συνεργάστηκε με την ιδιωτική εταιρεία απολυμάνσεων «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» προκειμένου να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην ανάσχεση της επέκτασης της ευλογιάς.

- Τόσο η Περιφέρεια, όσο και η ιδιωτική εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» που ανέλαβε το έργο των απολυμάνσεων, δεν έχουν την δυνατότητα εφαρμογής σχεδίου αναχαίτισης της νόσου με απολυμάνσεις σε όλη την έκταση της ΠΕ Λάρισας. Στιςπεριοχές δε που τόσο η ίδια όσο και η ιδιωτική εταιρεία, δεν μπορούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα απολυμάνσεων, ζητήθηκε η συνδρομή των Δήμων Τυρνάβου και Λαρισαίων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα, για την πραγματοποίηση απολυμάνσεων σε περιοχές αρμοδιότητας τους, προμηθεύοντας τους με τα απαραίτητα απολυμαντικά.

- Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλα τα σημεία στα οποία εγκαταστάθηκαν οι κινητοί σταθμοί απολύμανσης, υποδείχθηκαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ως τα πλέον ασφαλή, ώστε να μην υπάρξει η πιθανότητα παρεμπόδισης της κυκλοφορίας ή τροχαίου ατυχήματος.