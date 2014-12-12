Σύμφωνα με δελτίο καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, την Παρασκευή (08-08-2025) θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με θερμοκρασία από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Υπουργείου κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΚΕΔΙΚ και στο πλαίσιο της πρόληψης και ετοιμότητας, καλούνται όλοι οι πολίτες (Παραθεριστές και Επαγγελματίες) να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, τόσο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων όσο και προληπτικά, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρούς ανέμους. Οι ισχυροί άνεμοι και η πιθανότητα απότομων μεταβολών στον καιρό καθιστούν την προσοχή όλων απαραίτητη.

Συστάσεις:

Για Επαγγελματίες:

Ασφαλίστε άμεσα τον εξοπλισμό παραλίας (ομπρέλες, ξαπλώστρες, stand-up paddle, θαλάσσια ποδήλατα κ.λπ.)

Ενημερώστε έγκαιρα το προσωπικό για την προετοιμασία αντιμετώπισης έντονου καιρού

Επικοινωνήστε με τους πελάτες σας για πιθανές αλλαγές στη λειτουργία ή περιορισμούς

Για τους Παραθεριστές:

Μείνετε ενημερωμένοι μέσω έγκυρων πηγών (EMY, meteoalarm, Πολιτική Προστασία)

Κατά τις ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, προτιμήστε την παραμονή σε προστατευμένους χώρους

Αν σκοπεύετε να βρεθείτε στη θάλασσα, συμβουλευτείτε πρώτα τους τοπικούς επαγγελματίες ή ναυαγοσώστες για τυχόν συστάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας την Παρασκευή (08-08-25), η ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων είναι σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Όπως προβλέπεται με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Τρίτη Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025, προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 3 (υψηλή) για την Π.Ε. Λάρισας, περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας (αρμοδιότητα δασαρχείου Καρδίτσας), περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας (αρμοδιότητα δασαρχείου Βόλου) και στις Σποράδες, ενώ προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) για περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας (αρμοδιότητα δασαρχείου Αλμυρού).

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Οι πολίτες οφείλουν να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει τεθεί σε ισχύ η με αρ. 248614/26-6-2025 (ΑΔΑ: ΡΑ017ΛΡ-ΒΚ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, από τις 00:00 της 8ης Αυγούστου 2025 έως και τις 24:00 της 8ης Αυγούστου 2025.

Γενικότερα, παρακαλούνται οι πολίτες:

Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία.

Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα.

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166). Επίσης, σε περιπτώσεις ανάγκης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302 και 2413511309

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ