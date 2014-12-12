Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, προβλέπει η ΕΜΥ την Κυριακή 17 Αυγούστου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ το πρωί, ενώ το βράδυ μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Όπως προβλέπεται με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Σποράδες είναι σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), ενώ για την Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή).

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.