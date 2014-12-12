Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή του μέτρου της απολύμανσης οχημάτων για την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς προς την περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, όπου δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Υπενθυμίζεται ότι η απολύμανση είναι υποχρεωτική για τις εξής κατηγορίες οχημάτων:

-Βυτία συλλογής και μεταφοράς γάλακτος

-Οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων

-Οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών

-Αγροκτηνοτροφικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης

Οχήματα εταιρειών συντήρησης εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων

Οι απολυμαντικοί σταθμοί λειτουργούν μετά από ενέργειες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 06:00 έως τις 11:00 το πρωί, στα παρακάτω τέσσερα σημεία:

-Επαρχιακή οδός Ροδιάς – Συκαμινέας: από 5ο – 6ο χλμ μετά τη Ροδιά με συντεταγμένες: Γεωγραφικό Πλάτος 39.844810,Γεωγραφικό μήκος 22.359889.

-Εθνική οδός Τυρνάβου – Ελασσόνας: αμέσως μετά τη διασταύρωση Αργυροπουλίου (στάση λεωφορείων) με συντεταγμένες : Γεωγραφικό Πλάτος 39.800149, Γεωγραφικό Μήκος 22.282714.

-Επαρχιακή οδός Δαμασίου – Μεσοχωρίου: 1 – 1,5χλμ πριν τα Σφαγεία Ελασσόνας με συντεταγμένες: Γεωγραφικό Πλάτος 39.724564, Γεωγραφικό Μήκος 22.154520.

-Επαρχιακή οδός Γριζάνου – Μεγ. Ελευθεροχωρίου: 4,5 χλμ μετά το Γριζάνο, με συντεταγμένες: Γεωγραφικό Πλάτος 39.662068, Γεωγραφικό Μήκος 22.064277.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καλεί όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται με την απόφαση και να φροντίζουν για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων τους, διατηρώντας τη σχετική βεβαίωση εντός του οχήματος, προς διασφάλιση της υγείας των ζώων και της βιωσιμότητας της κτηνοτροφικής παραγωγής στην περιοχή.

Επίσης απευθύνει έκκληση και σε όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής να προβαίνουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή (παράδοση γάλακτος, αγορά ζωοτροφών, μεταφορά ζώντων ζώων ή συντήρηση του εξοπλισμού τους από ιδιωτικές εταιρείες κ.α), μόνο εφόσον ζητήσουν και τους επιδειχθεί η βεβαίωση απολύμανσης της αντίστοιχης ημέρας, από τον οδηγό του οχήματος.