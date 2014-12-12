Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της ζωονόσου της ευλογιάς, απευθύνει αυστηρή σύσταση για την απολύμανση οχημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά ζώων και ζωοτροφών

Ακολουθεί αναλυτικά η απόφαση του Περιφερειάρχη

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Η εξέλιξη της επιζωοτίας της Ευλογιάς των προβάτων και των αιγών στην ΠΕ Λάρισας είναι σε εξέλιξη την παρούσα χρονική στιγμή,

2. Η περιοχή του Δήμου Ελασσόνας δεν εμφανίζει κρούσμα Ευλογιάς,

3. Ο υφιστάμενος αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ο συνολικός αριθμός ζώων της περιοχής είναι πολύ μεγάλος και η πυκνότητα ιδιαίτερα αυξημένη,

4. Η νόσος της Ευλογιάς μπορεί να μεταφερθεί με τα οχήματα μεταφοράς ζώων και ζωοτροφών,

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Αυστηρή σύσταση προς όλους τους οδηγούς των κάτωθι κατηγοριών οχημάτων:

1. Βυτία συλλογής και μεταφοράς γάλακτος.

2. Οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων.

3. Οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών.

4. Αγροκτηνοτροφικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

5. Οχήματα εταιρειών συντήρησης εξοπλισμού των κτηνοτροφικών μονάδων.

οι οποίοι κινούνται στους οδικούς άξονες με κατεύθυνση περιοχές του Δήμου Ελασσόνας, να διέρχονται από τα παρακάτω σημεία προκειμένου να απολυμαίνονται καθημερινά τα οχήματά τους:

i. Επαρχιακή οδός Ροδιάς – Συκαμινέας: στο 5ο – 6ο χλμ μετά τη Ροδιά, με συντεταγμένες: Γεωγραφικό Πλάτος 39.844810, Γεωγραφικό Μήκος 22.359889.

ii. Εθνική οδός Τυρνάβου – Ελασσόνας: αμέσως μετά τη διασταύρωση Αργυροπουλίου (στάση λεωφορείων), με συντεταγμένες: Γεωγραφικό Πλάτος 39.800149, Γεωγραφικό Μήκος 22.282714.

iii. Επαρχιακή οδός Δαμασίου – Μεσοχωρίου: 1 – 1,5 χλμ πριν τα Σφαγεία Ελασσόνας, με συντεταγμένες: Γεωγραφικό Πλάτος 39.724564, Γεωγραφικό Μήκος 22.154520.

iv. Επαρχιακή οδός Γριζάνου – Μεγ. Ελευθεροχωρίου: 4,5 χλμ μετά το Γριζάνο, με συντεταγμένες: Γεωγραφικό Πλάτος 39.662068, Γεωγραφικό Μήκος 22.064277.

Οι απολυμαντικοί σταθμοί θα λειτουργούν, μετά από ενέργειες της Περιφέρειας Θεσσαλίας από 12-08-2025, και καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 06.00 έως 11.00 π.μ. και θα πραγματοποιούνται από συνεργεία της εξειδικευμένης ιδιωτικής εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ». Μετά το πέρας της απολύμανσης θα χορηγείται «Βεβαίωση Απολύμανσης», την οποία ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να διατηρεί καθημερινά εντός του οχήματος και θα την επιδεικνύει στους υπεύθυνους των κτηνοτροφικών μονάδων, που θα επισκέπτεται.

Επίσης απευθύνεται έκκληση σε όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή (παράδοση γάλακτος, αγορά ζωοτροφών, μεταφορά ζώντων ζώων ή συντήρηση του εξοπλισμού τους από ιδιωτικές εταιρείες κ.α.), μόνο εφόσον ζητήσουν και τους επιδειχθεί η βεβαίωση απολύμανσης της αντίστοιχης ημέρας, από τον οδηγό του οχήματος.