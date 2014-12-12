Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει την εξαιρετική θεατρική παράσταση ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΖΕΛ ΚΟΥΡΤΙΑΝ σε συνεργασία με το Θεσσαλικό Θέατρο τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 9.00 μ.μ. στην Αυλή του Μύλου.

Μια παράσταση αναφορά στη γενοκτονία των Αρμενίων.

1915. Γενοκτονία των Αρμενίων.

Χρόνια μετά, η Ανζέλ Κουρτιάν, ζώντας πια στην Ελλάδα, αφηγείται το οδοιπορικό του διωγμού της οικογένειάς της και ολόκληρου του έθνους της.

Η μάνα-μοδίστρα. Οι δυο της αδελφές.

Τα πρώτα ευτυχισμένα χρόνια.

Και ύστερα βιώνουν τις συνέπειες της διαταγής εξολόθρευσης των Αρμενίων.

Γίνονται αυτόπτες μάρτυρες της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ένα οδοιπορικό από την Προύσα ως τη Σμύρνη…

Και από εκεί στην Κρήτη και την Κοκκινιά.

Ο πόλεμος και η προσφυγιά καταγράφονται μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, της μικρής Ανζέλ.

Με τον φόβο και τον θάνατο…

Με τα γέλια και τις χαρές…

Με τις μουσικές και τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή της.

«Έκανα κρυφά-κρυφά τον σταυρό μου. “Παναγιά μου, σε τι φταίξαμε; Σώσον Κύριε τον λαό σου” έλεγα από μέσα μου. Όσοι ήμασταν στις άμαξες, νιώθαμε άσχημα γι’ αυτούς που περπατούσαν, γιατί δεν αντέχανε απ’ τις καμιτσιές κι έπεφταν στα χαντάκια. Αν ήταν δυνατόν να αναφτούν καντήλια για όσους πέθαναν στο δρόμο, θα είχε φωτίσει η νύχτα και θα ’χε γίνει μέρα».

Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν.

Μια αληθινή ιστορία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία.

Η Ανζέλ Κουρτιάν θυμάται τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της…

Μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την ιστορία του Αρμενικού λαού και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.

Όπως τα έζησε η ίδια… Όπως τα βίωσε ένα μικρό παιδί.

Όπως τα έγραψε αργότερα, στα μαθητικά τετράδια των εγγονιών της…

Από την πρεμιέρα της παράστασης στο Άλσος Νέας Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 2017 έως την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023 Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν έχουν χειροκροτήσει μέχρι σήμερα πάνω από 60.000 θεατές σε περισσότερες από 150 παραστάσεις. Η παράσταση έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια από κοινό και κριτικούς, τόσο για τη διασκευή του ομότιτλου βιβλίου, όσο και για την καθηλωτική ερμηνεία της Χριστίνας Αλεξανιάν ως Ανζέλ Κουρτιάν, συνεχίζοντας τη δυναμική της πορεία για 8η χρονιά.

Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν στο εξωτερικό:

ΓΑΛΛΙΑ: Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την 104η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων η παράσταση παρουσιάστηκε στο Παρίσι, στο Théâtre Municipal Berthelot του Montreuil στις 24.04.2019 και στο Auditorium Niedermeyer του Issy Les Moulinaux στις 25.04.2019.

Η.Π.Α.: Κατόπιν ενδιαφέροντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου και του Εθνικού Κήρυκα της Νέας Υόρκης η παράσταση παρουσιάστηκε στις 6-7-8 και 15.12.2019 στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην Αστόρια της Νέας Υόρκης και στις 14.12.2019 στο Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο της Βοστώνης. Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Βοστώνη.

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή του ομότιτλου βιβλίου – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία – Καλλιτεχνική επιμέλεια:

Χριστίνα Αλεξανιάν

Βοηθός Σκηνοθέτη – Οργάνωση Παραγωγής: Κώστας Καρασαββίδης

Στα ηχογραφημένα τραγούδια της παράστασης συμμετέχουν:

Φωνή: Μαρία Σπυριδωνίδου

Πολίτικο λαούτο – Μπαγλαμάς: Κώστας Γεδίκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μυρτώ Καραπιπέρη

Μοδίστρα: Πέννυ Τσομπανάκη

Φωτογραφίες: Δημήτρης Καλογερής

Trailer: Κώστας Κουφιόπουλος

Γραφίστας: Γεράσιμος Αμπάτης

Διάρκεια: 1.15’

Η είσοδος είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.