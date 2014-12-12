Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με αντικείμενο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την έγκαιρη υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και του εξοπλισμού δημόσιων φορέων έρευνας που εδρεύουν στη Θεσσαλία, στους τομείς προτεραιότητας της RIS3».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κάλεσε τους δικαιούχους και τους επιστημονικά υπεύθυνους των έργων Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΚΕΤΑ και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, να επιταχύνουν τα βήματα υλοποίησης, έτσι ώστε όπως υπογράμμισε «μέχρι το τέλος του έτους να έχει ξεκινήσει η χρηματοδότηση και να αρχίσουν να αποδίδονται τα πρώτα αποτελέσματα προς όφελος των θεσσαλικών επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, η προϊσταμένη Πολυτίμη Γραββάνη και ο προϊστάμενος της αρμόδιας μονάδας Δημήτρης Πάκας, οι οποίοι απάντησαν και σε σειρά ερωτήσεων που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες.

Από τις 30 Ιουνίου 2025 έχουν ενταχθεί 45 πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Οι πράξεις αυτές εξυπηρετούν τους στόχους της RIS3 Θεσσαλίας και ανοίγουν νέες δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας και τα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Πανεπιστημιακά Εργαστήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτούνται αντίστοιχες δράσεις ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού, με στόχο τη συστηματική έρευνα και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών, καθώς και τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων.