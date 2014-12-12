Για υψηλότερες ταχύτητες δράσης από πλευράς ΥΠΑΑΤ στην επίλυση των προβλημάτων των κτηνοτρόφων κάνει λόγο η Περιφέρεια Θεσσαλίας απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου για το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η ανακοίνωση

"Με αφορμή την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την απάντηση του στις τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα που σχετίζονται με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων για την ζωονόσο, οφείλουμε να τονίσουμε τα εξής:

Εκπλησσόμεθα (θετικά) με την ταχύτητα που απάντησαν οι συντάκτες του κειμένου του ΥΠΑΑΤ στη συνέντευξη τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας που περιέγραφε την κατάσταση της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία.

Υπογραμμίζουμε εξαρχής ότι σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκουμε ανούσιες αντιπαραθέσεις, ωστόσο αποτελεί χρέος μας ως αυτοδιοίκηση και να ακούμε, και να δρούμε στο βαθμό των αρμοδιοτήτων μας, αλλά και να μεταφέρουμε αυθεντικά τις αγωνίες του κόσμου της κτηνοτροφίας εν προκειμένω, στην κεντρική εξουσία.

Είναι πασιφανές για όσους μας παρακολουθούν ότι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας πράττει όσα δύναται και πολλές φορές ξεπερνώντας τις αρμοδιότητές της, δίνοντας λύσεις. Όμως εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα των κτηνοτρόφων, τα οποία μεταφέρουμε στην κεντρική εξουσία και, στο ΥΠΑΑΤ:

Α) Οι μη πληρωμές των ζωοτροφών παραμένουν και εντείνουν το πρόβλημα. Επιτείνουν τη διάδοση της νόσου και δημιουργούν περαιτέρω συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στο χώρο.

Β) Η καθυστέρηση έγκαιρης έγκρισης διάγνωσης της νόσου μέσω σιέλου, μας οδήγησε να ακολουθούμε αντί να προλαμβάνουμε το πρόβλημα.

Γ) Η καθυστέρηση της καταβολής λειτουργικών δαπανών στην Περιφέρεια.

Δ) Η δραματική υποστελέχωση σε κτηνιάτρους, αλλά και η δραματική υποστελέχωση του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Είναι βέβαιο ότι αν η κεντρική εξουσία απαντούσε με λύσεις με τα ίδια αντανακλαστικά που απάντησε στη συνέντευξη τύπου της Περιφέρειας, τα προβλήματα της κτηνοτροφίας θα είχαν επιλυθεί ως ένα μεγάλο βαθμό.

Όλοι σε αυτό τον τόπο γνωριζόμαστε καλά. Γι΄ αυτό και δεν αμφισβητούμε το ανυπόκριτο ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ που ως πρόσωπα τυγχάνει να είναι συντοπίτες μας πολιτικοί της Θεσσαλίας, τους οποίους εκτιμούμε προσωπικά και τιμούμε επίσης σε θεσμικό επίπεδο. Απαιτούνται όμως υψηλότερες ταχύτητες δράσης.

Τέλος, είμαστε βέβαιοι ότι, κανείς δεν διανοείται να μας αφαιρέσει τον διεκδικητικό ρόλο που από τη φύση μας έχουμε ως αυτοδιοικητικός θεσμός, ούτε βέβαια και την υποχρέωση του Περιφερειάρχη -ο οποίος είναι ο φυσικός και δημόσιος παραστάτης των συμφερόντων των θεσσαλών πολιτών- να εκφράζεται αυθεντικά, χωρίς ίχνος υστεροβουλίας ή άλλων σκοπιμοτήτων."