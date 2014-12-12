"Αν χρειαστεί θα πάμε στα δικαστήρια για το ΑEL F.C. ARENA, η Ελλάδα είναι ευνομούμενο κράτος", δηλώνει ο πρώην πρόεδρος της ομάδας και ιδιοκτήτης του γηπέδου Κώστας Πηλαδάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελευθερία και τον Σωτήρη Κέλλα.

Ο ίδιος μιλώντας για το θέμα του γηπέδου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: "Το θεωρώ ανήθικο αυτό που ξεκινάει τώρα για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι ότι κανείς απ ‘ αυτούς που φωνάζει δεν έχει βάλει λεφτά, εγώ έβαλα χρήματα, εγγυήσεις τα σπίτια μου και πόνεσα πολύ για να το φτιάξω. Δεύτερο, το γήπεδο αν δει τις συνθήκες της αγοράς στο παρελθόν και σε όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να πληρώνει δύο εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στην Intrum για να καλύπτονται τοκοχρεωλύσια, κεφάλαιο και τόκοι συν κάποιες αποσβέσεις για το γήπεδο. Δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι που έχουν νομίμως τα δάνεια να εισπράττουν τα λεφτά; Τα μισά λεφτά τα εισπράττει η Intrum και καλά κάνει το μεγαλύτερο μέρος. Και σε όλα αυτά τα χρόνια εμείς έχουμε επωμιστεί τα έξοδα τα λειτουργικά . Πέρυσι για παράδειγμα το γήπεδο είχε μίσθωμα 100.000 ευρώ, 100% πήραμε υπ’ όψιν ότι αυτή η ομάδα δεν έχει έσοδα τη Β’ εθνική. Δοθήκαν τα χρήματα με οποιεσδήποτε καθυστερήσεις και εισπράχθηκαν από την ΠΑΕ ΑΕΛ λεφτά από τις καντίνες, τις σουίτες που πληρώθηκαν και μια χορηγία που μπήκε έξω από το γήπεδο που τον χώρο αυτό εμείς δεν είχαμε υποχρέωση να τον δώσουμε, ούτε είχαν δικαίωμα να βάλουν διαφήμιση. Μου ζητήθηκε χαριστικά η παραχώρηση και το έκανα. Με όλα αυτά καλύφθηκε όλο το μίσθωμα. Άρα πέρυσι είχαν μηδέν έξοδα για το γήπεδο, συν προφανώς τη συντήρηση του χλοοτάπητα.

Φέτος που η ομάδα έχει υπερβεί τα πέντε εκατομμύρια έσοδα από συγκεκριμένες πηγές και δεν λέω από τους αγώνες και τα εισιτήρια που θα κοπούν και μπράβο που έχουν τέτοια έσοδα, πληρώνονται για το γήπεδο 240.000 ευρώ. Είναι υπερβολικό; Η Καλλιθέα έδωσε 400.000 ευρώ πέρυσι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό θα έπρεπε να είναι το τίμημα. Το τίμημα των 320.000 ευρώ θα είναι μόνο αν η ομάδα σωθεί".

Ερ. Μετανιώσατε που επενδύσατε σε αυτό το γήπεδο που σας κρατάει δέσμιο;

«Ειλικρινά μετάνιωσα όχι σε σχέση με την ΑΕΛ, μετάνιωσα σε σχέση με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα γιατί σας θυμίζω ότι περάσαμε Κοριόπολις. Η ομάδα μας έπεσε τη χρονιά με τα στημένα και δεν άνοιξε μύτη. Αντιθέτως ανέβασαν δύο ομάδες από τη Β’ εθνική ως επιβράβευση. Αντί να επιβραβεύσουν αυτούς που είχαν υποστεί τα στημένα, επιβράβευσαν αυτούς που ήταν στη Β’ εθνική και έγιναν παραπάνω ομάδες.

Μετάνιωσα γιατί είναι λάθος να επενδύει ένας ιδιώτης που τον έχει κοροϊδέψει το κράτος που δεν τήρησε τις υποσχέσεις του και δεν έδωσε τον ΦΠΑ, όπως σε άλλα γήπεδα που κατασκευάστηκαν σε 45 μέρες. Πήγα έβαλα το κεφάλι μου στον τρουβά γιατί είχα δώσει τον λόγο μου στους Λαρισαίους και να είμαι υπόλογος σήμερα γιατί έβαλα τόσα εκατομμύρια, χρεώθηκα τόσα εκατομμύρια για να υπάρχει αυτό το κόσμημα στην πόλη. Δωρεά δεν μπορεί να είναι αυτό, μακάρι να μπορούσα να το είχα κάνει δωρεά. Όταν εισπράττει κάποιος εκατομμύρια, τα 240.000 ευρώ είναι πολλά; Και θα μπορούσε να είναι και 280.000 ευρώ και να παίρνει και ο ερασιτέχνης. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Δε γίνεται πλήρωσε εσύ Πηλαδάκη και μετά να σου πάρουμε και το γήπεδο. Δε γίνεται αυτό".

kosmoslarissa.gr (από την συνέντευξη στην Ελευθερία, Σωτήρης Κέλλας)