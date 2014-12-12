Πιστοποιητικό φερεγγυότητας που θα βεβαιώνει ότι κάποιος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα θα μπορεί να εξασφαλίσει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να συνάψει οποιαδήποτε ιδιωτική σύμβαση, όπως για παράδειγμα η ενοικίαση ενός ακινήτου. Η αδυναμία ελέγχου της φερεγγυότητας του ενδιαφερομένου αποθαρρύνει πολλούς ιδιοκτήτες από το να ενοικιάσουν το ακίνητό τους. Με το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που θα λειτουργήσει τους πρώτους μήνες του 2026, ο υποψήφιος ενοικιαστής θα μπορεί, εάν θέλει, να παράσχει ένα πιστοποιητικό ότι είναι καλοπληρωτής, ώστε να καμφθούν οι επιφυλάξεις του εκμισθωτή.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Νίκος Ρουσάνογλου), η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στη δημιουργία Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που έχει θεσπιστεί από το 2022, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα έργο που θα επιτρέψει τόσο στο Δημόσιο όσο και σε ιδιώτες πιστωτές να προχωρούν στην καλύτερη διαχείριση των οφειλών τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων (ανώνυμα φυσικά) μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, αλλά και στην τεκμηρίωση της φερεγγυότητας. Ειδικά το τελευταίο αυτό σκέλος εκτιμάται ότι θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και στην αγορά κατοικίας, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μισθωτής να τεκμηριώνει τη φερεγγυότητά του στον ιδιοκτήτη, προσκομίζοντας το σχετικό αντίγραφο που θα του χορηγεί το υπό σύσταση μητρώο. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.

