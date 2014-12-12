Πλήγμα για την ΑΕΛ – Νοκ άουτ για δύο μήνες ο Φεριγκρά
Ο Ερικ Φεριγκρά προκαλεί...πονοκέφαλο στην ΑΕΛ, καθώς ο τραυματισμός του αποδείχθηκε σοβαρότερος από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε.
Ο 26χρονος αμυντικός υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο πρόσφατο ματς με τη «Μαύρη Θύελλα» στην Καλαμάτα (νίκη 2-1) και πλέον θα μείνει εκτός για δύο μήνες, χάνοντας μεγάλο μέρος της σεζόν.
Η απουσία του χτυπάει καίρια την άμυνα των «βυσσινί», που καλείται να βρει λύσεις άμεσα. Η επιστροφή του προβλέπεται στα τέλη Οκτωβρίου, αφήνοντας την ομάδα να διαχειριστεί από νωρίς την σημαντική απώλεια ενός βασικού της παίκτη.
