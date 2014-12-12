Πληθαίνουν τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Θεσσαλία, ενώ την περασμένη εβδομάδα ένας ηλικιωμένος από την Αγιά έχασε τη ζωή του.

Ειδικότερα, την τελευταία εβδομάδα στη χώρας μας, εκδηλώθηκαν δεκατρία νέα κρούσματα από μολυσμένα κουνούπια, φτάνοντας συνολικά τα 60 από τον Ιούλιο που δηλώθηκε το πρώτο έως και τις 27 Αυγούστου 2025.

Οι 49 πάσχοντες έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Άλλοι 8 παραμένουν για νοσηλεία, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Ο πρώτος ασθενής που διαγνώσθηκε εφέτος στην Ελλάδα, ανέφερε ότι τα συμπτώματά του άρχισαν στις 22 Ιουνίου 2025.

Τα εφετινά κρούσματα καταγράφονται, έως στιγμής, σε 22 δήμους της χώρας. Οι 13 από αυτούς βρίσκονται στην Αττική. Οι 3 στην Δυτική Ελλάδα και οι 7 στην Θεσσαλία. Οι υπόλοιποι 5 βρίσκονται σε Ήπειρο και Βόρεια Ελλάδα.

Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στη Θεσσαλία και την Αττική (ανέρχονται σε 31 και 18, αντίστοιχα).

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων (29) εντοπίζεται σε 5 δήμους της Λάρισας.

Πιο αναλυτικά, οι δήμοι της Θεσσαλίας με κρούσματα έχουν ως εξής:

Δήμος Τυρνάβου – 2 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

Δήμος Αγιάς – 4 κρούσματα

Δήμος Λαρισαίων – 14 κρούσματα (τα 3 ήταν ήπια)

Δήμος Τεμπών – 5 κρούσματα (τα 2 ήταν ήπια)

Δήμος Κιλερέρ – 4 κρούσματα

Δήμος Καρδίτσας – 1 κρούσμα

Δήμος Τρικκαίων – 1 κρούσμα

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από iatropedia.gr)