Σε αποτρόπαιο κοινωνικό φαινόμενο εξελίσσεται η ανεξέλεγκτη βία μεταξύ ανηλίκων μαθητών στη Λάρισα. Προ ημερών πέντε άτομα ξυλοφόρτωσαν άσχημα νεαρό μαθητή και τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Το περιστατικό ανακοινώθηκε σήμερα από την αστυνομία με την παρακάτω ανακοίνωση:

"Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -5- ανήλικων, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, μεσημβρινές ώρες της 16-10-2025 έξω από σχολείο στη Λάρισα, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, -5- ανήλικοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλου ανήλικου, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο.Ο ανήλικος παθών μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας".

Την τελευταία τριετία η Λάρισα σημειώνει αύξηση περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων — από μαζικές καταγραφές παραβατικότητας έως σοβαρές συμπλοκές με χρήση όπλων (σιδηρογροθιές) και περιστατικά ξυλοδαρμών σε σχολεία. Οι στοιχεία δείχνουν μεταβολές στις ηλικιακές ομάδες, με αυξημένη εμπλοκή στις ηλικίες 12–18 ετών. Η ανάγκη για προληπτικά προγράμματα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη αλλά και συνεργασία των σχολείωνμε την αστυνομία γίνεται ολοένα και πιο πιεστική.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr