Τα ποικίλα και εξαιρετικά προϊόντα που άφθονα παράγει η περιοχή του Μαυροβουνίου είχαν την τιμητική τους στην ετήσια αφιερωματική γιορτή στα δώρα της γης, που πραγματοποιήθηκε και φέτος στη Σκήτη Αγιάς του Νομού Λάρισας, παρουσία πλήθους κόσμου, ντόπιων και επισκεπτών.

Τραγούδια και χοροί, χρώματα, αρώματα και γεύσεις «πλημμύρισαν» την πλατεία του χωριού, στις εκδηλώσεις που με επιτυχία διοργάνωσε για 21η χρονιά ο Περιβαλλοντικός Μορφωτικός Σύλλογος Σκήτης, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Σκήτης, τον Δήμο Αγιάς και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες απόλαυσαν μήλα, κυδώνια, καρύδια, ρόδια, λωτούς, κολοκύθες, πατάτες, κάθε λογής ζαρζαβατικά, μα κυρίως κάστανα, που αυτή την εποχή έχουν την τιμητική τους και που ο τόπος παράγει εύγευστα, περιζήτητα και σε μεγάλη ποσότητα. Αγρότες, οινοποιοί, μελισσοκόμοι, εργαστήρια μεταποίησης και χειροτέχνες διέθεσαν τα προϊόντα τους σε πολύ καλή τιμή.

Η ιδιοκτήτρια του Εργαστηρίου Γεύσεων «Γιαμ» της Αγιάς, πανελλαδικά αναγνωρισμένη για τις ποικίλες λιχουδιές της, Αύρα Πανοσοπούλου, μαγείρεψε με τα δώρα της γης και βράβευσε τα καλύτερα εδέσματα που από νωρίς είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες του συλλόγου.

Στους επισκέπτες προσφέρθηκαν ψητά κάστανα, προσφορά των παραγωγών, κρασί και τσίπουρο. Το μουσικό σχήμα Ντουμαλάνι «χάρισε» παραδοσιακούς ήχους και χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιωτών «Μιλτιάδης Δάλλας», της Ένωσης Ποντίων και Μικρασιατών Λάρισας «Οι Ακρίτες», των Μορφωτικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων (ΜΕΣ) Ελάτειας και Μικρού Ελευθεροχωρίου και του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Όσσας χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.

Θεσμός στα πολιτιστικά δρώμενα του Νομού Λάρισας

Στο καλωσόρισμά της, η πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου, Κική Μουκούλη, χαρακτήρισε τη γιορτή ως θεσμό στα πολιτιστικά δρώμενα του νομού, και συνεχάρη τις γυναίκες του χωριού που συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία και της φετινής διοργάνωσης, αλλά και στο πλήθος των επισκεπτών που αγκάλιασε τη γιορτή και τη Σκήτη.

Γιώργος Ρούστας (ypaithros.gr)