Το “ύστατο χαίρε” είπε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, η Αγιά στον γιατρό και τέως δήμαρχό της Βασίλη Κουτσαντά.

Πλήθος κόσμου, τόσο από την κωμόπολη, όσο και από την ευρύτερη περιοχή, όπως και από τη Λάρισα, αλλά και από τα Ριζώματα Ημαθίας, τόπο καταγωγής του, παρευρέθηκε στην νεκρώσιμη ακολουθία, η οποία τελέσθηκε στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, αρχιμανδρίτη π. Νικόδημο Αγαθονίκου, τον αρχιερατικό επίτροπο της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αγιάς, πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο Μακρή, τον εφημέριο του Ναού π. Νικόλαο Κομνηνό και άλλους ιερείς και ιερομόναχους της περιοχής.

Το “παρών” στην κηδεία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Κέλλας, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, οι πρώην δήμαρχοι Αγιάς Χριστίνα Χριστούλα και Αντώνης Μαυρογιάννης, ο πρώην νομάρχης Λάρισας Λουκάς Κατσαρός, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Παντελής Χατζηρούφας με την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου, νυν και πρώην αυτοδιοικητικοί παράγοντες της περιοχής.

Παρόντες, βέβαια, ήταν οι παλιοί του συνεργάτες στην παράταξη “Νέοι Ορίζοντες” της οποίας ηγήθηκε και εξελέγη δήμαρχος το 2006, πολλά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, κόμμα το οποίο τον στήριξε στις τότε εκλογές, πολλοί συνάδελφοί του γιατροί, φίλοι, γνωστοί, και άνθρωποι βέβαια οι οποίοι υπήρξαν φορές στη ζωή τους που αναζήτησαν και έλαβαν πάντα με περισσή αγάπη τις ιατρικές του συμβουλές.

Δεν έλειψαν από την κηδεία ούτε τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου Αγιάς “Ερμής” του οποίου υπήρξε για χρόνια πρόεδρος, ούτε φυσικά ο αγαπημένος του Σύλλογος Κυπρίων νομού Λάρισας, αφού ως γνωστόν ο γιατρός υπήρξε μαχητής τη ΕΛ.ΔΥ.Κ. κατά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974.

Σύμπτωση, αλλά έχει τη σημειολογία της, ο Βασίλης Κουτσαντάς κηδεύτηκε ημέρα Κυριακή 5 Οκτωβρίου, όπως ακριβώς και η αγαπημένη του σύζυγος Κική Στυλιανάκη πριν 17 χρόνια. Στην ίδια εκκλησία είχε τελεσθεί και γι’ αυτήν η νεκρώσιμος ακολουθία και στο ίδιο μνήμα σήμερα ενταφιάσθηκε…

Της κηδείας ακολούθησε καφές στο εστιατόριο “Χατζάκος”, όπου τα παιδιά του Βαγγέλης και Μανώλης με άλλους συγγενείς δέχθηκαν τις συλλυπητήριες ευχές του κόσμου.

Συλλυπητήρια ψηφίσματα εξέδωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς και ο Γ.Σ. Επαρχίας Αγιάς “Ερμής”.