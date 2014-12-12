Το «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα», ένα βιβλίο του δημοσιογράφουΚώστα Γκιάστα, παρουσιάστηκε χθες βράδυ στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Πρόκειται για ένα συγγραφικό έργο με πρωταγωνιστές, πρόσωπα της διπλανής πόρτας που όμως έχουν κάτι να διηγηθούν, από έναν μικρό άθλο έως μια απίθανη περιπέτεια.

Μέσα σε λίγες ημέρες η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε και ήδη προχώρησε η δεύτερη. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Λαρισαίων, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας και το βιβλιοπωλείο «Άνεμος», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ομιλητές ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, η πρόεδρος του Συλλόγου καρκινοπαθών Λάρισας Ιωάννα Καραβάνα και ο συγγραφέας Κώστας Γκιάστας που στο τέλος υπέγραψε βιβλία.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας.

kosmoslarissa.gr

φωτο tinealarissa.gr