Με τη συμμετοχή πιστών αλλά και αρχών γιορτάστηκε με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια η εορτή της «Αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννη Προδρόμου» στους ενοριακούς ναούς και ιερά παρεκκλήσια των τοπικών κοινοτήτων των Νέων Καρυών και του Προδρόμου του Δήμου Κιλελέρ.

Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων στην πλατεία του χωριού των Νέων Καρυών διοργανώθηκε παραδοσιακή βραδιά με το μουσικό συγκρότημα «Εβρίτικη ζυγιά» και την εμφάνιση χορευτικών συγκροτημάτων. Τη διοργάνωση είχαν η Τοπική Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Καρυών υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κιλελέρ ανέφερε τα ακόλουθα: «Αγαπητοί συνδημότες, αγαπητοί φίλοι και επισκέπτες, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, στο πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ενός σημαντικού θεσμού που κρατά ζωντανή την παράδοση, την πίστη και την κοινωνική συνοχή του τόπου μας.

Το πανηγύρι αυτό δεν είναι μόνο μια θρησκευτική και πολιτιστική εκδήλωση· είναι ένας ζωντανός κρίκος που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, τους προγόνους μας με τις νεότερες γενιές. Σήμερα τιμούμε τον Άγιο Ιωάννη, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουμε την πλούσια κληρονομιά των προγόνων σας από την Ανατολική Ρωμυλία. Μια κληρονομιά που φέρατε εδώ, στις εύφορες πεδιάδες του Δήμου μας, και την κρατήσατε ζωντανή με ήθη, έθιμα, τραγούδια, χορούς και παραδόσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μας ταυτότητας.

Ως Δημοτική Αρχή στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που διαφυλάσσει και προβάλλει τον πολιτισμό μας, που ενισχύει τη συνοχή των κοινοτήτων μας και που εμπνέει τις νεότερες γενιές να αγαπούν και να συνεχίζουν τον δρόμο της παράδοσης.

Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά και προκοπή. Το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη να είναι πάντα ευκαιρία συνάντησης, γλεντιού και ανανέωσης των δεσμών που μας ενώνουν ως κοινωνία.

Χρόνια πολλά σε όλους.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Μ. Γαλλιού και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χ. Μουτούδης.