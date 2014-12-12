Την ΔΥΠΑ καταγγέλλει η Επιτροπή Αγώνα Πλημμυροπαθών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης για τη μη δρομολόγηση λεωφορείου για τη μεταφορά παιδιών από τις πλημμυροπαθείς Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης στον βρεφονηπιακό σταθμό του ΠΠΝΛ.

Η ανακοίνωση:

«Στις 9/9/25 είχαμε καταγγείλει το γεγονός ότι ενώ ούτε αυτή τη σχολική περίοδο δεν ξεκίνησε η λειτουργία του πλημμυρισμένου βρεφονηπιακού σταθμού των Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, με ευθύνη της ΔΥΠΑ κόπηκε και το λεωφορείο που μετέφερε τα παιδάκια πέρσι και πρόπερσι στον βρεφονηπιακό σταθμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, με αποτέλεσμα να καλούνται οι γονείς τους να λύσουν το θέμα της μετακίνησής τους!

Δυστυχώς το πρόβλημα δεν λύθηκε ακόμα, γεγονός που μας δημιουργεί ερωτηματικά αν είναι απλά αδιαφορία ή επιλογή τους να μην υπάρξει λεωφορείο φέτος για την μεταφορά των παιδιών από τις πλημμυροπαθείς Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης στον βρεφονηπιακό σταθμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Να τι εννοεί η κυβέρνηση και η διορισμένη απ’ αυτή, ηγεσία της ΔΥΠΑ, όταν λέει ότι είναι στο πλευρό των πλημμυροπαθών. Ντροπή τους.

Η Επιτροπή Αγώνα Πλημμυροπαθών των Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, απαιτεί την άμεση επαναφορά του λεωφορείου που θα μεταφέρει τα παιδάκια στον βρεφονηπιακό σταθμό του ΠΠΝΛ, χωρίς άλλες δικαιολογίες και ψέματα.

Παράλληλα απαιτεί να προχωρήσει τάχιστα η πλήρης αποκατάσταση του βρεφονηπιακού σταθμού των Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, ο πλήρης επανεξοπλισμός του και η πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στο 2025 ο βρεφονηπιακός σταθμός».