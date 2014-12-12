Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών του που προέκυψαν μετά από μετεγγραφή τους σε άλλα σχολεία (13854/11-09-2024 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. Λάρισας).

Οι κενές θέσεις έχουν ως εξής:

Α΄ Λυκείου: τέσσερις (04) θέσεις

Β΄ Λυκείου: επτά (07) θέσεις

Γ΄ Λυκείου: έξι (06) θέσεις

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις που θα διενεργηθούν την Τετάρτη 24/09/2025 και ώρα 09:00 στον χώρο του Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις μέχρι την Παρασκευή 19/09/2025 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Σχολείου.

Η ύλη των εξετάσεων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Σχολείου (Κατατακτήριες εξετάσεις).