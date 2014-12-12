Πλήρωση 17 κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας
Λάρισα | 11 Σεπ 2025, 19:41
Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών του που προέκυψαν μετά από μετεγγραφή τους σε άλλα σχολεία (13854/11-09-2024 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. Λάρισας).
Οι κενές θέσεις έχουν ως εξής:
Α΄ Λυκείου: τέσσερις (04) θέσεις
Β΄ Λυκείου: επτά (07) θέσεις
Γ΄ Λυκείου: έξι (06) θέσεις
Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις που θα διενεργηθούν την Τετάρτη 24/09/2025 και ώρα 09:00 στον χώρο του Σχολείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις μέχρι την Παρασκευή 19/09/2025 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Σχολείου.
Η ύλη των εξετάσεων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Σχολείου (Κατατακτήριες εξετάσεις).
