Άλλες δύο περιπτώσεις απάτης εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για τον 62χρονο Λαρισαίο που είχε συλληφθεί στις 27 Σεπτεμβρίου με 2.000 ευρώ και χρυσές λίρες, προκειμένου να πληρωθούν τα έξοδα του νοσοκομείου για δήθεν χειρουργείο τη κόρης ενός 79χρονου.

Από την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε η συμμετοχή του με τον ίδιο ρόλο και την ίδια μεθοδολογία, σε ακόμη δύο περιπτώσεις απάτης.

Ειδικότερα, την 10-06-2025 το μεσημέρι και την 12-07-2025 το πρωί σε περιοχές της Λάρισας, απέσπασαν από γυναίκα και αλλοδαπό άνδρα, αντίστοιχα, το συνολικό χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα.

Το συγκεντρωθέν υλικό υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr