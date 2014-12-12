Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διασυλλογικοί αγώνες δρόμου ποδηλασίας που διοργάνωσε ο Ποδηλατικός Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας στο Δήμο Τεμπών, με τη συμμετοχή 26 ομάδων από όλη την Ελλάδα. Οι αγώνες περιλάμβαναν την Ανάβαση Σπηλιάς και το σιρκουΐ στο Κυψελοχώρι, αποτελώντας και τους τελευταίους αγώνες ποδηλασίας δρόμου που διοργάνωσε ο Σύλλογος για φέτος.

Κατά τις δύο ημέρες, οι αγώνες διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική παρουσία και συνδρομή της αστυνομικής δύναμης του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, των εθελοντών – μελών του Συλλόγου, αλλά και του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας που παρείχε την πολύτιμη υποστήριξή του.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ τον Ποδηλατικό Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας, ο οποίος για πολλοστή φορά επιλέγει τον Δήμο μας για τη διοργάνωση σημαντικών αγώνων ποδηλασίας, προβάλλοντας έτσι τον τόπο μας σε όλη την Ελλάδα. Η επιτυχία των αγώνων αυτών δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συμβολή του Α.Τ. Τεμπών, το οποίο με την ισχυρή του παρουσία διασφάλισε την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή των διαδρομών, καθώς και των εθελοντών του Συλλόγου που με το πάθος και την προσφορά τους στηρίζουν έμπρακτα τέτοιες διοργανώσεις.

Οι αγώνες αυτοί δεν αποτελούν μόνο μια σημαντική αθλητική διοργάνωση, αλλά συμβάλλουν και στην τουριστική προβολή του Δήμου Τεμπών, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά και τις μοναδικές διαδρομές της περιοχής μας. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε αθλητική πρωτοβουλία που ενισχύει τον αθλητισμό, τη νεολαία και την εξωστρέφεια του τόπου μας».

Μετά τη λήξη των αγώνων πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις των νικητών. Τις απονομές έκαναν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή τους, βραβεύοντάς τους με μετάλλια και αναμνηστικά συμμετοχής, ο Διοικητής του Α.Τ. Τεμπών, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Πρόδρομος Χαρισμανίδης, καθώς και ο Πρόεδρος της Σπηλιάς κ. Νίκος Σελήνης.