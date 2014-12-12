«Να ζητήσουμε συγγνώμη από την ασθενή και την οικογένεια για το ιατρικό λάθος που έγινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας ένα από τα καλά τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας.

Χορηγήθηκε λάθος χημειοθεραπευτικό φάρμακο χωρίς ευτυχώς καμία συνέπεια για την υγεία της.

Έγινε αμέσως αντιληπτό από την ίδια τη νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα στο θάλαμο. Διέκοψε τη χορήγηση και αμέσως ειδοποίησε τον καθηγητή γιατρό ο οποίος διέγνωσε ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος για την υγεία της.

Σε όλα τα επαγγέλματα γίνονται λάθη.

Στα δικά μας επαγγέλματα δεν επιτρέπεται το παραμικρό λάθος γιατί μπορεί να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές.

Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές.

Η ογκολογική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύει 25 ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και άλλοι περίπου 10 ασθενείς υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία καθημερινά με ημερήσια νοσηλεία.

Η πίεση μεγάλη, η εργασιακή εξουθένωση επίσης λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Δεν αξίζει όμως τέτοια ισοπέδωση στα νοσοκομεία και τους υγειονομικούς. Με βάσει τα στοιχεία του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ένας στους δέκα ασθενείς υφίστανται ζημιά από ιατρικά λάθη στα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια συστήματα Υγείας.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει επίσημο σύστημα καταγραφής ασθενών που υπέστησαν ζημιές από ιατρικά λάθη.

Από στατιστικές έρευνες δικές μας όμως προκύπτει ότι είμαστε πιο κάτω σε ιατρικά λάθη από πολλά προηγμένα συστήματα υγείας της ΕΥΡΩΠΗΣ.

Το μείζον ζήτημα είναι να αντιλαμβάνεσαι έγκαιρα το λάθος, να παρεμβαίνεις και να προλαβαίνεις τυχόν παρενέργειες που προκαλεί. Αλλεργική αντίδραση μπορεί να εμφανισθεί σε ασθενή σε λάθος φάρμακο ή σε φάρμακο που χορηγείται με ιατρική ένδειξη. Το ζητούμενο είναι η άμεση αντιμετώπιση.

Συγγνώμη είμαστε άνθρωποι και κουραζόμαστε, επηρεάζετε η ψυχολογία μας από τα ψίχουλα που λαμβάνουμε ως μισθό ο οποίος δεν φθάνει να ζήσουμε τις οικογένειές μας, παίζουν ρόλο οι αντοχές στα 67 μας χρόνια, αφού δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Και πάλι συγγνώμη από ασθενείς και συγγενείς που αντιμετώπισαν ιατρικό λάθος. Δεν επιτρέπεται, σωστά γίνονται ΕΔΕ, εισαγγελικές έρευνες αλλά είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές.

Το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων είτε είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είτε είναι βοηθοί νοσηλευτές από μεταδευτεροβάθμιες σχολές έχουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και είναι επαγγελματικό καθήκον η χορήγηση φαρμάκων στους ασθενείς».