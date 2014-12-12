Αναρτήθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των αυτοδιοικητικών για το οικονομικό έτος 2023, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν τα εισοδήματα και τις πηγές εσόδων τους.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των αιρετών δίνουν κάθε χρόνο μια πιο καθαρή εικόνα για την οικονομική τους δραστηριότητα και αποτελούν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.