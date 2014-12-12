Αναρτήθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των αυτοδιοικητικών για το οικονομικό έτος 2023, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν τα εισοδήματα και τις πηγές εσόδων τους.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα 51.314,91 ευρώ, ενώ πρόσθετα ανέφερε 4.654,50 ευρώ από μερίσματα, τόκους και λοιπές απολαβές, 3.500 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και 1.500 ευρώ από ακίνητα.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των αιρετών δίνουν κάθε χρόνο μια πιο καθαρή εικόνα για την οικονομική τους δραστηριότητα και αποτελούν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.