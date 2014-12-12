Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, στο τμήμα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού μέχρι το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των Σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3 και για την εκτέλεση άσκησης ευρείας κλίμακας στη Σήραγγα Τ3 και για τον αποκλεισμό τμήματος αυτοκινητοδρόμου από Α/Κ Ευαγγελισμού έως Α/Κ Πλαταμώνα για την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης στη Σήραγγα Τ2, θα ισχύσουν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.:

Α. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων του αυτοκινητόδρομου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα και αντίστοιχα από το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.

Επιπλέον των δύο παραπάνω σημείων εκτροπής κυκλοφορίας (Α/Κ Ευαγγελισμού και νοτιότερο άκρο Α/Κ Πλαταμώνα), θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Ευαγγελισμού, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Λεπτοκαρυάς, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ραψάνης, καθώς και αποκλεισμός της εισόδου προς τον διάδρομο της χοάνης του Σταθμού Διοδίων Πλαταμώνα με κατεύθυνση προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη στον Α/Κ Πλαταμώνα

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, καθημερινά από την 08:00΄ έως την 20:00΄ ώρα ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συγκεκριμένα για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, προγραμματίζεται η διενέργεια άσκησης ευρείας κλίμακας στη Σήραγγα Τ3, με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης.

Β. Αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Πλαταμώνα.

Επισημαίνεται ότι επιπλέον του σημείου εκτροπής κυκλοφορίας στον Α/Κ Ευαγγελισμού, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Ευαγγελισμού.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20:00΄ (ή νωρίτερα σε περίπτωση λήξης του αποκλεισμού Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά) έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 20:00΄ ώρα και καθ’ όλο το 24ωρο, ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών .

Γ. Αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Πλαταμώνα στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.

Επισημαίνεται ότι επιπλέον του σημείου εκτροπής κυκλοφορίας στον Α/Κ Πλαταμώνα, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Πλαταμώνα, καθώς και αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του ενδιάμεσου Η-Α/Κ Ραψάνης.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 20:00΄ ώρα (ή νωρίτερα σε περίπτωση λήξης του αποκλεισμού Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά) έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στις 20:00΄ ώρα και καθ’ όλο το 24ωρο, ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών .

Επειδή οι ημερομηνίες εφαρμογής των ανωτέρω αποκλεισμών είναι κοινές και το αποκλειόμενο τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Πλαταμώνα περιέχεται στο τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Λεπτοκαρυάς, προς διευκόλυνση παρατίθενται παρακάτω συνοπτικά οι ώρες αποκλεισμού και τα αντίστοιχα αποκλειόμενα τμήματα, χρονολογικά αλλά και σε πίνακα:

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Πλαταμώνας – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Ευαγγελισμός προς Αθήνα ( θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Ευαγγελισμός – Πλαταμώνας προς Θεσσαλονίκη ).

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα ( θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα ).

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα ( θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα ).

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα ( θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα ).

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις (ολοκλήρωση εργασιών).