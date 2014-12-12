Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στη Θεσσαλία θα ισχύσουν, κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από σήμερα Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, λόγω εργασιών συντήρησης αλλά και άσκησης ευρείας κλίμακας σε σήραγγες της περιοχής.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, στο τμήμα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού μέχρι το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των Σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3 και για την εκτέλεση άσκησης ευρείας κλίμακας στη Σήραγγα Τ3 και για τον αποκλεισμό τμήματος αυτοκινητοδρόμου από Α/Κ Ευαγγελισμού έως Α/Κ Πλαταμώνα για την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης στη Σήραγγα Τ2, θα ισχύσουν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.:

Α. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων του αυτοκινητόδρομου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα και αντίστοιχα από το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.

Επιπλέον των δύο παραπάνω σημείων εκτροπής κυκλοφορίας (Α/Κ Ευαγγελισμού και νοτιότερο άκρο Α/Κ Πλαταμώνα), θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Ευαγγελισμού, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Λεπτοκαρυάς, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ραψάνης, καθώς και αποκλεισμός της εισόδου προς τον διάδρομο της χοάνης του Σταθμού Διοδίων Πλαταμώνα με κατεύθυνση προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη στον Α/Κ Πλαταμώνα

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, καθημερινά από την 08:00΄ έως την 20:00΄ ώρα ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συγκεκριμένα για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, προγραμματίζεται η διενέργεια άσκησης ευρείας κλίμακας στη Σήραγγα Τ3, με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης.

Β. Αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Πλαταμώνα.

Επισημαίνεται ότι επιπλέον του σημείου εκτροπής κυκλοφορίας στον Α/Κ Ευαγγελισμού, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Ευαγγελισμού.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20:00΄ (ή νωρίτερα σε περίπτωση λήξης του αποκλεισμού Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά) έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 20:00΄ ώρα και καθ’ όλο το 24ωρο, ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών .

Γ. Αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Πλαταμώνα στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.

Επισημαίνεται ότι επιπλέον του σημείου εκτροπής κυκλοφορίας στον Α/Κ Πλαταμώνα, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Πλαταμώνα, καθώς και αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του ενδιάμεσου Η-Α/Κ Ραψάνης.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 20:00΄ ώρα (ή νωρίτερα σε περίπτωση λήξης του αποκλεισμού Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά) έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στις 20:00΄ ώρα και καθ’ όλο το 24ωρο, ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών .

Επειδή οι ημερομηνίες εφαρμογής των ανωτέρω αποκλεισμών είναι κοινές και το αποκλειόμενο τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Πλαταμώνα περιέχεται στο τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Λεπτοκαρυάς, προς διευκόλυνση παρατίθενται παρακάτω συνοπτικά οι ώρες αποκλεισμού και τα αντίστοιχα αποκλειόμενα τμήματα, χρονολογικά αλλά και σε πίνακα:

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Πλαταμώνας – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Ευαγγελισμός προς Αθήνα ( θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Ευαγγελισμός – Πλαταμώνας προς Θεσσαλονίκη ).

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα ( θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα ).

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα ( θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα ).

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα ( θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα ).

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 πρωί: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις (ολοκλήρωση εργασιών).