Ποιοι εκλέγονται στο νέο Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
Ειδήσεις | 13 Οκτ 2025, 17:37
Σύμφωνα με τα πρακτικά της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης οι εκλεγέντες για το νέο ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, κατά κατηγορία και σειρά εκλογής είναι:
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Πλήρους Απασχόλησης (που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού):
Γάτος Δημήτριος του Εμμανουήλ
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά :
Σπανός Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Αλεξάκος Δημήτριος του Ξενοφώντος
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Πληροφορική
Γιαννούσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ (ανεξάρτητα ή μη):
Βαρδούλης Μιχαήλ του Ευθυμίου
Καϊκης Ζαχαρίας του Σπυρίδωνος
Καλφούντζος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Πλησιώτης Σωτήριος του Ιωάννη
Σιούρας Χαρίλαος του Δημητρίου