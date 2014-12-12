Σύμφωνα με τα πρακτικά της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης οι εκλεγέντες για το νέο ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, κατά κατηγορία και σειρά εκλογής είναι:

Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Πλήρους Απασχόλησης (που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού):

Λάππας Αναστάσιος του Νικολάου

Γάτος Δημήτριος του Εμμανουήλ

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά :

Σπανός Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Αλεξάκος Δημήτριος του Ξενοφώντος

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Πληροφορική

Γιαννούσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ (ανεξάρτητα ή μη):

Βαρδούλης Μιχαήλ του Ευθυμίου

Καϊκης Ζαχαρίας του Σπυρίδωνος

Καλφούντζος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

Πλησιώτης Σωτήριος του Ιωάννη

Σιούρας Χαρίλαος του Δημητρίου