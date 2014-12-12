Τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, η δίκη προσδιορίστηκε για τις 23 Μαρτίου 2026. Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, από τους 43 που περιείχε αρχικά η δικογραφία. Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Σοφία Σπίγγου) οι 7 κατηγορούμενοι κρίθηκαν συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος για την οποία ελέγχεται ο πρώην υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, μια δικογραφία που χειρίζεται ο Αρειος Πάγος και βρίσκεται στο στάδιο των μαρτυρικών καταθέσεων.

Στην κορυφή της λίστας των 36 κατηγορουμένων βρίσκεται ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Στο πλευρό του θα βρίσκονται δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι αποχώρησαν νωρίτερα από τη βάρδιά τους, αλλά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Η λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνει 11 στελέχη και προϊσταμένους τμημάτων του ΟΣΕ που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σχετικά με την απουσία των συστημάτων ασφαλείας, ενώ κάποιοι εξ αυτών κατηγορούνται και για τη μετάταξη του σταθμάρχη. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, ανάμεσά τους πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι.

Τα 16 αυτά πρόσωπα αντιμετωπίζουν κατηγορίες και σε δεύτερη δικογραφία της υπόθεσης που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά στο οικονομικό σκέλος.

Τα πέντε τελευταία πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε., ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Η αίθουσα (φωτογραφία) είναι ήδη έτοιμη, ενώ υπάρχει και χώρος για το κοινό, που θα μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω ζωντανής μετάδοσης σε οθόνες.

Οι 36 κατηγορούμενοι βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και με σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, που επισύρει μέχρι και ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τα τρία πλημμελήματα που τους βαρύνουν είναι αυτά της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροήν, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροήν και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροήν. Ωστόσο, τα δύο κατηγορούμενα στελέχη της Hellenic Train βαρύνονται με τα προαναφερθέντα πλημμελήματα, αλλά και με αυτό της παράβασης καθήκοντος, ενώ μόνο το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Σοφίας Σπίγγου, Καθημερινή)