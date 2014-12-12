Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας στη Χαραυγή
Λάρισα | 17 Σεπ 2025, 10:25
Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας Λάρισας, διοργανώνει σήμερα στην πλατεία Ζιαζιά στη συνοικία της Χαραυγής, ο Δήμος Λαρισαίων και η 4η Δημοτική Κοινότητα Λάρισας.
Τις εκδηλώσεις, που θα ξεκινήσουν στις 8 το βράδυ, πλαισιώνουν, ο Σύλλογος “Η Ανατολική Ρωμυλία Ν. Λάρισας” και το παιδικό τμήμα του Συλλόγου, ο Σύλλογος Ποντίων Λάρισας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Χαραυγής.
