Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας Λάρισας, διοργανώνει σήμερα στην πλατεία Ζιαζιά στη συνοικία της Χαραυγής, ο Δήμος Λαρισαίων και η 4η Δημοτική Κοινότητα Λάρισας.

Τις εκδηλώσεις, που θα ξεκινήσουν στις 8 το βράδυ, πλαισιώνουν, ο Σύλλογος “Η Ανατολική Ρωμυλία Ν. Λάρισας” και το παιδικό τμήμα του Συλλόγου, ο Σύλλογος Ποντίων Λάρισας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Χαραυγής.