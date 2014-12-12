Ένα είδος "πολιτιστικού χωριού καλλιτεχνών" που θα φιλοξενεί ποικίλες εκδηλώσεις, προβλέπει η αρχιτεκτονική μελέτη για τις τέσσερις εγκαταλειμένες αποθήκες του πρώην ΕΘΙΑΓΕ στις οδούς Καλλισθένους και Θεοφράστου στη Λάρισα ,συνολικού εμβαδού 6.000 τ.μ..

Η μελέτη, προϊόν πανελληνίου διαγωνισμού με κόστος 588.938 ευρώ, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει ήπιες παρεμβάσεις στα κτίρια ώστε να μην χάσουν τον βιομηχανικό τους χαρακτήρα. Στον χώρο αυτό θα στεγάζονται τα γραφεία διαφόρων πολιτιστικών φορέων της πόλεις, θα υπάρχουν ξενώνες για καλλιτέχνες, εστιατόρια κ.λ.π.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Λαρισαίων είχε προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη διαμόρφωση της έκτασης του ΕΘΙΑΓΕ, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019 και ακολούθως, το 2022, επελέγει για την εκπόνηση της μελέτης η εταιρεία: «Κίζης Αρχιτέκτονες – ΙΚΕ, «Φορέας ΕΕ» (Αν. Μαντέλος – Αν. Τσίτσα & συνεργάτες) και TEAM Μ -Η Α.Ε.

Απομένει ωστόσο να βρεθούν τα χρήματα ώτε να υλοποιηθεί το σχέδιο...

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες Κώστα Γκιάστα, Ελευθερία)