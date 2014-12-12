«Keep Developing» είναι το βασικό μήνυμα του Game Developers Meetup που πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο χώρο του JOIST Innovation Park.

Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των επαγγελματιών και δημιουργών της ελληνικής βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, γίνεται θεσμός για τη Λάρισα και φέτος η προσέλευση είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Εκ των διοργανωτών, ο Θεοφάνης Γαβριηλίδης από το IGDA Greece σημείωσε ότι «στη Λάρισα παρουσιάζονται σήμερα 25 τίτλοι παιχνιδιών, ενώ όσοι βρεθούν στο Πάρκο Καινοτομίας Joist θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από ανθρώπους που έχουν έρθει στην πρωτεύουσα της Θεσσαλία από το εξωτερικό. Παράλληλα, έχουν πάρει θέσει πολλά περίπτερα στο χώρο, ενώ θα πραγματοποιηθούν και πολλοί διαγωνισμοί.

Φέτος έχουμε τη μεγαλύτερη προσέλευση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας στηρίζουν, αλλά πάνω απ΄ όλα την κοινότητα των game developers που στηρίζει με κάθε τρόπο αυτή τη διοργάνωση».

Game Developers Meetup

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το IGDA Greece και το JOIST Innovation Park, με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), του Επιμελητηρίου Λάρισας, του ΣΕΒ, του ΣΘΕΒ, του ΣΕΚΕΕ και του ΣΕΠΕ.

Το Game Developers Meetup αποτελεί τον σημαντικότερο θεσμό για την ανάπτυξη της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας παιχνιδιών, προωθώντας τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλήνων δημιουργών, διεθνών επαγγελματιών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εταιρειών τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, workshops, pitching sessions και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών του χώρου, καθώς και έκθεση ελληνικών παιχνιδιών με ενδεικτικούς τίτλους: Theropods, Karagiozis, Haunted Bloodlines, Cult of Blood, Necrophosis, Seina: A Tale of Spirits, Namtar, Orphans of the Stars, Mechanis Obscura, Solembia, A Feather’s Weight, DuneBound Tactics, Moros Protocol, Asthenia, Nuki, The Purple Peacock, Travel Agency Simulator, Turtle Riders, Trains Hero, Chicky Blocks, Museum VR, Basketball VR κ.ά.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και απευθύνεται σε game developers, studios, startups, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εταιρείες τεχνολογίας και φορείς της δημιουργικής βιομηχανίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση και στο B2B matchmaking σύστημα Game Industry Network (GIN), για δικτύωση και επαγγελματικές συνεργασίες.

