Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (7/10/2025) επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις μελών – μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό – καθώς και 6 συλλήψεις λοιπών ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας, και Άργους.

Κατά την μέχρι τώρα επιχείρηση έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια, και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.