Έτσι, η ΑΕΛ έκανε τους βαθμούς της τρεις στον βαθμολογικό πίνακα της Stoiximan Super League.

Η πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης άνηκε στην ΑΕΛ. Στο 3′ ο Πασάς έστρωσε στον Μούργο που σούταρε μέσα από την περιοχή, άουτ στη πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΛ Novibet στο παιχνίδι. Ενώ στο 19′ ο Γιάνι Ατανάσοφ δοκίμασε τα πόδια του από τα 35 μέτρα και είδε την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το αριστερό «παραθυράκι» της εστίας του Στρακόσια.

Στο 35′ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ ήταν η προειδοποίηση με τον Στρακόσια με υπερένταση να απομακρύνει σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα ο Γιάννης Πασάς πήρε τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατίρι, βρίσκοντας στο οριζόντιο δοκάρι του Θωμά Στρακόσια. Η ΑΕΚ στο 45′ απείλησε με μια κεφαλιά του Γιόβιτς έπειτα από σέντρα του Πήλιου, που πέρασε λίγο άουτ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με 0-0.

Στην επανάληψη η ΑΕΚ στο 55′ πήρε το προβάδισμα. Στη πρώτη επαφή του Πέτρου Μάνταλου στο παιχνίδι, ο αρχηγός της ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το παράλληλο στην εστία γύρισμα του Πήλιου και με προβολή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Μελίσσα για το 0-1.

Οι «βυσσινί» προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα με στατική φάση. Ο Ατανάσοφ εκτέλεσε, ο Τσάκλα πήρε την κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι, η μπάλα όμως πέρασε λίγο άουτ, προς ανακούφιση του Στρακόσια.

Στο 68′ η ΑΕΚ από στατική φάση και σουτ του Μάριν βρήκε δίχτυα, όμως ο Πινέδα που συμμετείχε στη φάση αλλάζοντας πορεία την μπάλα, χρησιμοποίησε το χέρι του και έτσι το γκολ ακυρώθηκε με την χρήση του VAR.

Η ΑΕΛ έριξε την προειδοποιητική βολή στο 74′ όταν από σέντρα του Σαγάλ στο απέναντι δοκάρι πετάχτηκε με κεφαλιά ο Ουάρντα με τον Στρακόσια να πετά σε κόρνερ. Από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Ατανάσοφ στη καρδιά της άμυνας πετάχτηκε ο Σοφιάν Τσάκλα που κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ για το 1-1.

Τα Γκολ

0 – 1 55′ Μάνταλος.

1 – 1 75′ Τσάκλα.

Πειθαρχικός Έλεγχος

ΑΕΛ Novibet: 20′ Ατανάσοφ, 45’+2′ Πασάς, 62′ Πέρεζ, 66′ Παντελάκης.

ΑΕΚ:

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς (71′ Κοσονού), Τσάκλα, Παντελάκης, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Σαγάλ (81′ Μπαγκαλιάνης), Πασάς (64′ Γκαράτε), Μούργος (46′ Γιούσης), Τούπτα (71′ Ουάρντα).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος (84′ Πενράις), Ρότα, Ρέλβας, Πινέδα, Μάριν (77′ Πιερό), Κουτέσα (77′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (84′ Καλοσκάμης), Ελιάσον (54′ Μάνταλος).

Διαιτητικό Κουαρτέτο

Μόσχου (Λασιθίου), Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Δημητριάδης (Μακεδονίας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).

Var/Avar

Φωτιάς (Πέλλας)/Κατσικογιάννης (Ηπείρου).