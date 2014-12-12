To γερμανικό έθιμο με τα αυτοσχέδια φαναράκια “Martinszug - Laternenumzug ”, διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά η Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Λάρισας «Deutsch aktiv in Larissa», το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Πρόκειται για ένα έθιμο που έρχεται από τις Γερμανόφωνες Χώρες και συνδυάζει πολιτισμό, γλώσσα και παιδική δημιουργικότητα και προσκαλεί τον κόσμο σε μία ατμοσφαιρική βραδινή πομπή με φαναράκια.

Η διαδρομή θα έχει εκκίνηση από την Πλατεία Ταχυδρομείου (μπροστά από την Ιατρική Σχολή), με πέρασμα από Ρούσβελτ, Κούμα, Κεντρική Πλατεία και Παπαναστασίου για να καταλήξει στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας.

Για δεύτερη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός αυτοσχέδιου φαναριού!

Όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να βρίσκονται στην Πλατεία Ταχυδρομείου στις 18:00, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή και να παρουσιάσουν το δικό τους χειροποίητο φαναράκι.

Την πομπή θα συνοδεύσει μουσικά η Φιλαρμονική του Δήμου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Παναγοπούλου, με μελωδίες από τα γνωστά παιδικά τραγούδια „Laterne, Laterne“ και „Ich gehe mit meiner Laterne“.

Φέρτε τα αυτοσχέδια φαναράκια σας και ελάτε για μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή παράδοση με φως, μουσική και παιδικές φωνές!