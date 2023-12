Συστατικά από ντουλάπι σπιτικών φαρμάκων και… από την κουζίνα

Μερικά συστατικά από το ντουλάπι φαρμάκων του σπιτιού σας και ένα δημοφιλές συστατικό από τον πονόλαιμο

καταπολεμήσετε την αιτία του, δηλαδή πολλαπλούς ιούς ή βακτήρια. Αυτή η συνταγή δίνεται από πολλούς ειδικούς ωτορινολαρυγγολόγους και αυτό που χρειάζεστε είναι μισό ποτήρι χλιαρό νερό, 40 σταγόνες γλυκερίνη, 20 σταγόνες ιώδιο, 40 σταγόνες υπεροξείδιο του υδρογόνου και 1 κουταλάκι του γλυκού επιτραπέζιο αλάτι. Τώρα το μόνο που σας μένει είναι να κάνετε «γαργάρες» και να περιμένετε την άμεση ανακούφιση! Εάν δεν έχετε κανένα από τα συστατικά στο σπίτι, θα τα πάρετε χωρίς πρόβλημα αμέσως φτηνά από το φαρμακείο σας. Μία σημείωση - μην χρησιμοποιείτε αυτό το ξέβγαλμα εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από αυτά τα συστατικά!

Πίνετε για την υγεία

Υπάρχουν πολλά αφεψήματα βοτάνων διαθέσιμα στην αγορά που μπορούν να δώσουν γρήγορα ανακούφιση από τον πονόλαιμο. Τις περισσότερες φορές αποτελούνται από θυμάρι και φασκόμηλο, γιατί αυτά έχουν τις ισχυρότερες αντιφλεγμονώδεις και αντισηπτικές ιδιότητες. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε το δικό σας τσάι χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα σας βότανα, ελέγχοντας πρώτα αν έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Εάν δεν σας αρέσει η γεύση του θυμαριού ή του φασκόμηλου, μπορείτε να πείτε χαμομήλι, μέντα και να το καρυκεύσετε το σύνολο με λίγο καταπραϋντικό μέλι για τον πονόλαιμο. Επίσης αποτελεσματικά θα είναι εδώ και τα ποτά που μας έδιναν οι γονείς μας στην παιδική ηλικία, δηλαδή τσάι με μέλι, τσάι με χυμό βατόμουρου ή γάλα με βούτυρο και σκόρδο. Λειτουργούν υπέροχα! [1,2,3,4]

Βότανα σε χάπια

Όταν λείπετε από το σπίτι και υποφέρετε από ενοχλητικό πονόλαιμο, αξίζει να έχετε μαζί σας παστίλιες βασισμένες σε φυσικά συστατικά, όπως το προαναφερθέν θυμάρι, φασκόμηλο ή μέντα. Επίσης εξαιρετικά θε λειτουργήσουν παρασκευάσματα που περιέχουν εκχυλίσματα αγριμόνιας ή βότανα που περιέχουν βλεννώδεις ενώσεις που θα αναγεννήσουν τον ερεθισμένο βλεννογόνο του λαιμού. Και όταν δεν υπάρχουν χάπια αξίζει να αναζητήσετε το αντικατάστατό τους, δηλαδή μια σκελίδα σκόρδο. Είναι καλύτερο να το μασάτε απαλά και να το πιπιλίζετε. Οι ενώσεις που απελευθερώνονται από αυτό, όπως η αλισίνη, θα εξαλείψουν γρήγορα την αιτία του πονόλαιμου, δηλαδή τη συνεχιζόμενη μόλυνση και, κατά συνέπεια, τον ίδιο τον πόνο [5-10].

Όχι μόνο τα δόντια

Εάν ο πονόλαιμος είναι αφόρητος και δεν έχετε χρόνο να ξαναγεμίσετε το ντουλάπι φαρμάκων του σπιτιού σας για να προετοιμάσετε τη «γαργάρα» από το βήμα 1, χρησιμοποιήστε μια άλλη αποδεδειγμένη μέθοδο, δηλαδή το στοματικό διάλυμα! Πριν ξεπλύνετε το λαιμό σας, αραιώστε τον έτσι ώστε το μισό ποτήρι με το οποίο ξεπλύνετε το στόμα σας να απορροφηθεί με το στοματικό διάλυμα και το υπόλοιπο με χλιαρό, κατά προτίμηση βρασμένο νερό. Αυτή είναι μια άλλη μέθοδος που προτείνουν οι γιατροί για σοβαρές λοιμώξεις του λαιμού και τον σχετικό πόνο. Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται στην περιεκτικότητα του στοματικού διαλύματος σε αντισηπτικές ενώσεις, αλλά και σε μενθόλη, η οποία έχει καταπραϋντική και αναλγητική δράση [11].







Κομπρέσες όχι μόνο για πυρετό

Ο πιο εύκολος, εξωτερικός, αλλά και αποτελεσματικός τρόπος για να ανακουφιστείτε από τον πονόλαιμο είναι οι ζεστές κομπρέσες στο λαιμό γύρω από το λαιμό. Η δράση τους είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στην περιοχή του λαιμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση των αιμοφόρων αγγείων και την καλύτερη προσέγγιση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στην περιοχή της φλεγμονής, προκαλώντας πόνο. Οι κομπρέσες μπορούν να γίνουν με ζεστό νερό ή έγχυμα βοτάνων. Συχνά χρησιμοποιούνται επίσης αλοιφές που περιέχουν εκχυλίσματα βοτάνων με αντιφλεγμονώδεις και αντισηπτικές ιδιότητες. Οι ενώσεις που περιέχονται σε αυτά διεισδύουν στην κυκλοφορία και σας επιτρέπουν να ξεπεράσετε την κουραστική ασθένεια [12].

[1] Wijesundara, N.M. and Rupasinghe, H.P.V. (2019). Herbal Tea for the Management of Pharyngitis: Inhibition of Streptococcus pyogenes Growth and Biofilm Formation by Herbal Infusions. Biomedicines, [online] 7(3). doi:10.3390/biomedicines7030063.

[2] Herbal tea helps reduce the pain of acute pharyngitis. (2003). BMJ : British Medical Journal, [online] 327(7417), p.0. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC200788/.

[3] Owoyele, B.V., Oladejo, R.O., Ajomale, K., Ahmed, R.O. and Mustapha, A. (2013). Analgesic and anti-inflammatory effects of honey: the involvement of autonomic receptors. Metabolic Brain Disease, [online] 29(1), pp.167–173. doi:10.1007/s11011-013-9458-3.

[4] Burton-Freeman, B.M., Sandhu, A.K. and Edirisinghe, I. (2016). Red Raspberries and Their Bioactive Polyphenols: Cardiometabolic and Neuronal Health Links. Advances in Nutrition, [online] 7(1), pp.44–65. doi:10.3945/an.115.009639.

[5] Fink, C., Schmidt, M. and Kraft, K. (2018). Marshmallow Root Extract for the Treatment of Irritative Cough: Two Surveys on Users’ View on Effectiveness and Tolerability. Complementary Medicine Research, 25(5), pp.299–305. doi:10.1159/000489560.

[6] Sutovska M, Nosalova G, Franova S, Kardosova A. The antitussive activity of polysaccharides from Althea officinalisL, var. Robusta, Arctium lappa L, var. Herkules, and Prunus persica L, Batsch. Bratisl Lek Listy. 2007;108(2):93-99.

[7] K, S., H, K., J, J. and Am, F. (2016). [Treatment of Cough in Respiratory Tract Infections - The Effect of Combining the Natural Active Compounds With Thymol]. [online] Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28214817/.

[8] Kardos, P., Bittner, C.B., Seibel, J., Abramov-Sommariva, D. and Birring, S.S. (2021). Effectiveness and tolerability of the thyme/ivy herbal fluid extract BNO 1200 for the treatment of acute cough: an observational pharmacy-based study. Current Medical Research and Opinion, 37(10), pp.1837–1844. doi:10.1080/03007995.2021.1960493.

[9] Eccles, R. (2003). Menthol: Effects on nasal sensation of airflow and the drive to breathe. Current Allergy and Asthma Reports, 3(3), pp.210–214. doi:10.1007/s11882-003-0041-6.

[10] Scalas, D., Mandras, N., Roana, J., Tardugno, R., Cuffini, A.M., Ghisetti, V., Benvenuti, S. and Tullio, V. (2018). Use of Pinus sylvestris L. (Pinaceae), Origanum vulgare L. (Lamiaceae), and Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) essential oils and their main components to enhance itraconazole activity against azole susceptible/not-susceptible Cryptococcus neoformans strains. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1). doi:10.1186/s12906-018-2219-4.

[11] The Checkup. (2020). 25 remedies for a sore throat. [online] Available at: https://www.singlecare.com/blog/home-remedies-for-sore-throat/ [Accessed 24 Aug. 2022].

[12] Techzle. (2020). Neck wraps for a sore throat: this is how you apply them. [online] Available at: http://techzle.com/neck-wraps-for-a-sore-throat-this-is-how-you-apply-them [Accessed 24 Aug. 2022]