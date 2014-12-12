Tην αντίθεσή τους στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που προωθεί, μεταξύ άλλων την 13ωρη εργασία, εξέφρασαν εργαζόμενοι και σωματεία που συμμετείχαν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, στη Λάρισα.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πρωί στην Κεντρική πλατεία και ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας.

Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας κατήγγειλε το νομοσχέδιο ως «εργαλείο εντατικοποίησης της εργασίας» και «μέσο περαιτέρω εκμετάλλευσης των εργαζομένων».

Όπως ειπώθηκε οι εργαζόμενοι απαιτούν 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr