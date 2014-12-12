Οι βασικές ζημιές στο κτιριακό συγκρότημα του Γυμνασίου - Λυκείου Φαλάνης, οι οποίες προκλήθηκαν απο τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023, αποκαταστάθηκαν τον Ιανουάριο του 2024 και το σχολείο κατόρθωσε να λειτουργήσει. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα και σήμερα εκκρεμμότητες που πρέπει να αντιμετωπισθούν ώστε η σχολική μονάδα να αποκτήσει μια σύγχρονη λειτουργικότερη μορφή.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο δήμος Λαρισαίων ανέλαβε την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τις σχετικές εργασίες εκταμιεύοντας ποσό ύψους 250.000 ευρώ.

Το σχολείο (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία) είχε υποστεί μεγάλες ζημιές και είχε καταστραφεί όλος ο εξοπλισμός των αιθουσών.

Οι μαθητές για το διάστημα που απαιτήθηκε μεταφερόταν καθημερινά, με ευθύνη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε σχολεία γειτονικών κοινοτήτων.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr